Educazione dei bambini: come fare con i tempi moderni?

L’Italia, sui bambini, si sta dividendo in maniera serrata. Da un lato, soprattutto su Facebook – il social dei ‘boomer’ per eccellenza – c’è chi quasi rimpiange l’educazione severa che si era avuta negli anni scorsi mentre c’è chi, dall’altro lato, sostiene che i tempi cambiano e gli schiaffi, le urla, le grida che si facevano decenni fa sono ormai fuori dal tempo.

Ma in un mondo che cambia velocemente, come riuscire a educare al meglio un bambino? Ecco qualche consiglio pratico.

La tecnologia non è un mostro da evitare (ma senza eccessi)

Anche qui c’è una netta divisione che fa soltanto male ai bambini. Ci sono genitori che, infatti, per non perdere tempo ad educare i bambini e riuscire a farli stare tranquilli, li piazzano ore e ore di fronte ai videogame o, comunque, di fronte al cellulare. Non si sa a fare cosa, ma finché non urlano e non piangono più va tutto bene.

All’opposto, invece, c’è chi li fa vivere fuori dal mondo: in un contesto digitale, dove in adolescenza riescono fare ricerche su tutto è impensabile tenerli fuori dal mondo che li circonda. Magari può piacere o meno agli adulti, ma non deve essere un problema.

In questo caso, bisogna usare la terza via: la moderazione. Usare la tecnologia sì, ma con criterio. Far vedere al bambino come può funzionare un cellulare va più che bene, come trovare cose specifiche e attrazioni di aziende quali Novomatic e tanti altri. Ma bisogna farlo nei modi, nei tempi e nei contesti giusti. Altrimenti può succedere che in ambienti in cui ci sono i suoi simili possa isolarsi e non socializzare con gli altri bambini.

Le liti tra genitori non devono essere fatte di fronte al bambino

Quante volte abbiamo sentito litigare i genitori di fronte ai bambini? Una scena che non può esistere: né ora né mai. Perché i bambini apprendono i comportamenti dei genitori e, comunque, è giusto che stiano fuori dalle normali dinamiche familiari. E, comunque, è anche bello che i figli guardano i genitori come un esempio da seguire e anche come veri e propri ‘Superman’.

A proposito di Superman: se i genitori devono fungere da esempio per i bambini, che modello di futuro adulto può nascere se vede i propri genitori litigare sempre? Ovvio, in una coppia le discussioni ci sono e ci saranno. Ma ci sono contesti e luoghi per farli.

Apertura mentale verso un mondo che cambia

Il mondo non è quello di una volta. Che piaccia o no. E, quindi, bisogna già predisporre il bambino a un futuro in cui la diversità e l’amore possono essere visti in maniera differente rispetto a qualche anno fa.

Già da piccolo, infatti, può essere abituato a vedere posti nuovi, a viaggiare, a incontrare persone diverse che possono avere abitudini lontano da quelle a cui è abituato. Perché se dovesse vivere in una realtà troppo ristretta rischierebbe, comunque, di trovarsi male in futuro.

Perché il mondo cambia, in meglio o in peggio non è questa la sede per dirlo. E non essere pronto ai cambiamenti fa solo del male al bambino.