EasyCoop: scopriamo come funziona il servizio di spesa online

I servizi di spesa online stanno letteralmente spopolando in Italia: negli ultimi anni sono sempre di più coloro che preferiscono rivolgersi al mondo del web ed evitare così di andare personalmente al supermercato. D’altronde, i servizi di spesa online rappresentano il futuro e offrono una serie di vantaggi innegabili. Tra le piattaforme che permettono di ordinare comodamente da casa e ricevere la spesa in tutta comodità a domicilio troviamo EasyCoop, disponibile in gran parte dell’Italia centro-settentrionale. Vediamo dunque nel dettaglio come funziona questo servizio e quali sono gli effettivi vantaggi che è in grado di offrire.

EasyCoop: il servizio di spesa online dell’insegna Coop Alleanza 3.0

EasyCoop è l’innovativo servizio di spesa online con consegna a domicilio offerto da Coop Alleanza 3.0 e disponibile in diverse località dell’Emilia-Romagna, del Veneto e della provincia di Roma. Per ordinare la spesa online con EasyCoop è sufficiente registrarsi in modo gratuito all’interno del portale web ufficiale o sull’applicazione per smartphone. Fatto ciò, non rimane che riempire il proprio carrello inserendovi tutti i prodotti che si desiderano acquistare.

Una volta completato l’ordine, non rimane che procedere con il pagamento della propria spesa, scegliere un giorno ed un orario per la consegna a domicilio ed attendere che il tutto arrivi direttamente a casa.

EasyCoop: un catalogo ampio di prodotti alimentari e non

All’interno del catalogo online di EasyCoop è possibile trovare un’ampia scelta di prodotti, alimentari e non, dei migliori marchi ma anche di brand più economici. L’attenzione alla qualità è sempre molto alta e l’assortimento è decisamente ampio, dunque non si rischia di certo di non trovare ciò che si sta cercando.

I vantaggi della spesa online con EasyCoop

Fare la spesa online con EasyCoop è sicuramente vantaggioso, non solo perché questo è un servizio che prevede anche la consegna a domicilio. Si tratta di un’alternativa più che valida alla spesa tradizionale nel punto vendita, interessante anche per gli anziani o per quelle persone più fragili che hanno difficoltà nel recarsi personalmente in negozio.

EasyCoop è un servizio di spesa online con consegna a domicilio estremamente sicuro, che permette di tutelarsi dal rischio di truffe. Il giorno della consegna, infatti, il cliente riceve un messaggio con il numero identificativo e la fotografia dell’operatore incaricato della consegna a domicilio. Questo è un dettaglio importante, da non sottovalutare. In tal modo infatti si può stare più tranquilli e si riescono ad evitare spiacevoli inconvenienti.

Non solo: facendo la spesa online con EasyCoop si può stare sereni anche per quanto riguarda la freschezza dei prodotti alimentari. Gli operatori incaricati infatti selezionano i cibi con la scadenza meno ravvicinata, proprio per garantire il meglio ai clienti.

Tutti gli altri vantaggi di EasyCoop sono poi quelli dei classici servizi a domicilio: comodità, meno perdite di tempo, possibilità di fare una spesa più oculata in base alle effettive necessità e via dicendo. Benefici che oggi più che mai possono fare una grande differenza per una famiglia ma anche per una persona sola che potrebbe avere problemi nell’uscire di casa.