La ricetta del prossimo Governo Meloni è quella del pragmatismo. Lo ha ribadito il Presidente del Consiglio in pectore su Twitter. Per il leader del centrodestra “la priorità è fermare la speculazione sul gas”. Il futuro premier italiano ribadisce con forza che non si può “continuare all’infinito a compensare il costo delle bollette regalando soldi a chi si sta arricchendo sulle spalle di cittadini e imprese, sarebbe un errore”.