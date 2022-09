Regali compleanno originali per tutti: tantissime idee alle quali non avevi mai pensato!

Ogni volta che un amico o un famigliare fa il compleanno, il dramma è sempre lo stesso: come posso trovare regali originali ? Soprattutto se una persona la si conosce da tanti anni, è difficile trovare nuove idee e stupirla. Il compleanno è poi un’occasione importantissima per dimostrare l’affetto alle persone care.

Stupire ed emozionare: questo è quello che dovrebbe fare un regalo di compleanno. Ti abbiamo fatto venire ancora di più l’ansia? Non preoccuparti! Il team di Cianfrusaglie seleziona ogni giorno decine di idee regalo creando guide alle idee regalo per ogni occasione.

In questo articolo vedremo alcuni regali di compleanno originali direttamente selezionati dal team che sono adatti proprio per tutti i gusti e budget. Tutti hanno una caratteristica: sono super particolari e originali! Non i soliti gadget!

Iniziamo? Ecco 5 regali di compleanno originali ai quali non avevi mai pensato prima.

1. Regalo di compleanno gourmet

Iniziamo da un regalo di compleanno che siamo sicuri nessuno rifiuterà: una bella cena in un posto particolare. Sì, perché con il cibo non si sbaglia mai. Se a fare il compleanno è una persona a te molto cara, coccolarla offrendole una cena particolare può essere un’idea davvero unica.

Molto interessante sarebbe anche provare cucine etniche o gourmet. Come fare? Fai una ricerca dei migliori ristoranti della tua zona e poi scegli in base ai gusti della persona che fa il compleanno. Un piccolo consiglio: cerca tra i ristoranti quelli che propongono dei menù degustazione, in questo modo potrai regalare una vera e propria esperienza di gusto.

2. Regalo culturale: una visita guidata

Un’altra esperienza che potrebbe essere davvero interessante da regalare per il compleanno è una visita guidata. Si può essere turisti tutti i giorni anche nella propria città e con una visita guidata si possono scoprire segreti e opere sconosciute. Puoi anche comprare dei biglietti per una mostra o un museo da visitare insieme. Insomma, un regalo di compleanno a tema culturale può essere un’esperienza unica da condividere con i propri cari.

3. Ingresso al teatro per il compleanno (o un concerto o il cinema)

Oggi non è più così usuale andare a teatro, eppure è un’esperienza davvero unica che si può regalare. Soprattutto nelle città più grandi ci sono sempre tantissime offerte su biglietti. Se, invece, la tua persona cara è appassionata di teatro puoi anche valutare un abbonamento. Ovviamente lo stesso vale per i concerti. Cosa c’è di più bello di passare una serata speciale guardando uno spettacolo. questo è proprio uno dei regali di compleanno originali che stupisce sempre. Ridere e cantare a squarciagola insieme alle persone più care è uno dei migliori regali che si possa ricevere. Ultima opzione il cinema. Regalare un abbonamento del cinema è davvero originale ma molto utile.

4. Regali di compleanno originali su Amazon

So che stai già pensando: cosa c’è di originale nelle idee regalo proposte su Amazon? Attenzione! Scovare idee regalo originali per il compleanno su Amazon non è facile, ma qualcuno dovrà pur farlo. Cianfrusaglie trova sempre delle chicche fantastiche e super originali anche a prezzi bassissimi.

I vantaggi di acquistare i propri regali su Amazon sono tantissimi: prezzi bassi, tanta scelta, spedizione in pochi giorni, possibilità di fare regali a distanza e molto altro. L’unico svantaggio è che c’è davvero troppo scelta e ci si può orientare tra le migliori idee regalo solo attraverso delle guide tematiche sulle idee regalo per ogni occasione come quelle realizzate dal sito di Cianfrusaglie.net.

5. Regali di compleanno fai da te

Se si parla di regali di compleanno originali non si può non parlare di regali fai da te. Ci sono tantissime idee che si possono realizzare per festeggiare una persona speciale: ricette, lavori a maglia, gioielli, candele, cosmetici. Ormai tutto si può personalizzare e regalare.

Se si vuole sperimentare e non si ha tanta esperienza, esistono anche dei kit già pronti per realizzare delle creazioni fai da te da regalare. Non serve essere re del bricolage per creare regali di compleanno originali, basta avere un po’ di creatività.

Queste erano 5 idee regalo di compleanno che forse non hai mai pensato di fare ma che potrebbero farti fare una bellissima figura alla prossime feste. Sono adatte proprio a tutti amici, fidanzata, genitori… proprio per tutti!