Servizi di noleggio: sul web trend positivo per i furgoni

Sempre più aziende si affidano ai servizi di noleggio per gli indubbi vantaggi che questo comporta, tra cui la possibilità di usufruire sempre di mezzi sicuri, funzionali e attentamente controllati da un team di tecnici. Tra i veicoli più richiesti ci sono sicuramente i furgoni, che possono essere utilizzati per diverse attività professionali e non.

Per avere la certezza di disporre di veicoli commerciali efficienti è bene rivolgersi a ditte specializzate nel settore del noleggio che sappiano consigliare l’utente nella scelta della soluzione più in linea con le proprie necessità.

Tra queste si distingue per esempioGiffi Noleggi, vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale,che mette a disposizione un servizio Noleggio furgoni a 360 gradi, con la possibilità di prenotare il mezzo selezionato direttamente online.

Perché noleggiare un furgone

Il noleggio sul web consente, dunque, di avere una vetrina virtuale tra cui scegliere il modello più idoneo al proprio lavoro grazie a schede tecniche e descrizioni esaustive che orientano nella scelta. Sono indicate non solo le caratteristiche tecniche, ma tutti gli optional necessari a una guida confortevole, come sensori di parcheggio e collegamento bluetooth all’interno dell’auto, nonché posti aggiuntivi per trasportare personale.

Tale modalità è apprezzata dalle aziende soprattutto laddove il lavoro sia discontinuo durante l’anno, quindi si abbia l’esigenza di un determinato mezzo (o anche più di uno) solamente in alcuni periodi. In tal senso, si abbattono tutte le spese relative all’organizzazione di un parco macchine completo che di fatto viene sfruttato solo per alcuni mesi o persino settimane: avere il furgone adatto al momento giusto diventa quindi un modo per ottimizzare il proprio lavoro sotto ogni punto di vista.

Non solo, ma i veicoli saranno sempre controllati dalla ditta di nolo dal punto di vista meccanico e quindi efficienti. Inoltre tutti gli oneri che riguardano assicurazione e bollo auto obbligatori, nonché revisioni ordinarie e straordinarie ricadono sul noleggiatore e chi usufruisce del servizio deve solo occuparsi di rifornire il furgone di carburante quando serve.

I modelli di furgone più richiesti

I furgoni con cassone aperto sono versatili e perfetti sia in campo agricolo che per piccoli o medi lavori edili, consentendo un’elasticità che va dal trasporto agevole anche su strade trafficate alla possibilità di avere uno spazio idoneo davvero per ogni singola esigenza. Va anche valutata l’opzione di un cassone ribaltabile, che consenta di scaricare facilmente merci o materiali, o persino furgoni dotati di gru per afferrarli e spostarli senza dover movimentare il mezzo.

Laddove la necessità sia invece di uno spazio chiuso, a seconda della capacità interna del furgone si possono noleggiare mini-van o furgoni maxi: la portata può variare dagli 800 ai 1500 chili e perciò si richiedono molto spesso per grandi carichi come ad esempio un trasloco o un trasporto importante di merci. Grazie a portelloni sia posteriori che laterali scorrevoli, il carico e lo scarico sono agevolati e internamente si possono stipare una moltitudine di suppellettili utilizzando spesso cinghie dedicate.

Laddove invece le esigenze siano più consistenti, le aziende si orientano sui classici furgoni cubo, che possono arrivare a un volume di 17 metri cubi e avere ben tre posti per il personale, incluso il guidatore. Qui si trovano spesso pedane idrauliche che consentono di impiegare carrelli su ruote al fine di facilitare ulteriormente le operazioni di carico e scarico.

Nel campo alimentare o farmaceutico, invece, può rendersi indispensabile trasportare merci senza spezzare la catena del freddo, quindi è possibile noleggiare mezzi refrigerati con range di temperatura che va dai – 20 per i prodotti surgelati ai 4 gradi per quelli da frigo. Infine, laddove la priorità sia lo spostamento di personale per meeting o convegni, l’azienda può contare su mezzi che trasportano fino a 9 passeggeri con spazio idoneo per i bagagli senza rinunciare alla comodità.