Nuovi rincari per luce e gas: possibili aumenti dal 1° ottobre

Nuova allerta rossa per le tasche degli italiani. Sono in arrivo nuovi nuovi rincari per luce e gas. L’Arera (autorità per l’energia), rifa’ i conti e a fine mese annuncerà l’adeguamento per le bollette. Al via la nuova metodologia di calcolo per le tariffe del gas che diventerà da trimestrale a mensile e cambierà il mercato di riferimento.

Gli ulteriori aumenti si aggiungerebbero a quelli pesanti già arrivati in bolletta. Assoutenti valutava che ogni famiglia italiana si ritrova a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020 solo per le bollette di luce e gas – nei primi 9 mesi dell’anno, senza il nuovo adeguamento -, con la spesa per l’energia salita nel biennio 2021-2022 complessivamente del +92,7%. Nel 2022, per effetto dei rincari delle tariffe e nonostante le misure adottate dal Governo, la spesa complessiva per l’energia salirà a 2.558 euro a nucleo – 1.516 euro per il gas, 1.042 euro per la luce – .

Non sono positive le previsioni dell’associazione per il 2023. “Gli analisti annunciano tensioni sulle quotazioni dell’energia che proseguiranno anche nel corso del nuovo anno” afferma il presidente Furio Truzzi. “Considerando l’attuale andamento in forte rialzo dei prezzi di luce e gas, in assenza di un blocco nazionale o europeo delle tariffe e di interventi efficaci di contrasto, nel 2023 il conto per le forniture energetiche potrebbe raggiungere i 5.266 euro a famiglia: 3.052 euro per la bolletta del gas, 2.214 euro per quella della luce, con una crescita della spesa energetica del +300% rispetto al 2020”.