Torino. Passerella ciclopedonale su Corso Regina Margherita: al via i lavori

Da lunedì 19 settembre è prevista la chiusura al transito ciclo-pedonale della passerella Bailey su corso Regina Margherita, per la sostituzione dell’intero piano di calpestio in legno della struttura, ammalorato dagli agenti atmosferici e dal tempo trascorso dalla sua realizzazione. L’intervento si è reso necessario per garantire adeguate condizioni di sicurezza a chi usufruisce della passerella, importante collegamento pedonabile e ciclabile con il parco della Pellerina, e per il sottostante traffico veicolare.

Per l’esecuzione dei lavori verranno attuate delle parzializzazioni al transito veicolare nel tratto di corso Regina Margherita sottostante la passerella. Sarà comunque sempre garantita l’apertura di almeno una corsia di marcia su ciascuna semicarreggiata.