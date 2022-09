Come progettare un logo online

Avete deciso di creare un logo per la vostra azienda? In tal caso, si tratta di una saggia decisione commerciale. Un logo può aumentare la riconoscibilità del marchio, rendere la vostra azienda più professionale agli occhi del pubblico e permettervi di fare pubblicità su materiali promozionali come tazze, penne, magliette, ecc.

L’aspetto migliore della progettazione di un logo per un’azienda è che l’intero processo può essere eseguito online utilizzando il servizio di progettazione di loghi di Turbologo. Se non avete mai progettato un logo prima d’ora, ci sono alcuni suggerimenti da tenere a mente. Ad esempio, come scegliere la forma, il colore, le dimensioni e le scritte giuste per il logo che volete comunicare ai vostri clienti.

Ponetevi alcune domande chiave: quali sono i valori fondamentali della vostra azienda? Quali design di logo hanno scelto i concorrenti del vostro settore? Come e dove utilizzerete i vostri loghi? Tutte queste domande devono trovare risposta prima di iniziare il processo di progettazione del logo.

Come creare un logo online

Prima di tutto, scegliete il tipo di software per la creazione di loghi che volete utilizzare. Se avete un’attitudine al disegno, potreste provare a cimentarvi con Adobe Illustrator, Photoshop o Indesign. Tenete presente che questi programmi possono essere piuttosto costosi, ma se usati correttamente possono dare risultati eccellenti. Se avete un’idea approssimativa di come e quali elementi comporranno un logo, personalizzate le opzioni sul sito web di Turbologo e otterrete variazioni di loghi unici in un paio di minuti.

Come scegliere un design

Sfogliate le opzioni di design del logo suggerite e scegliete il logo che ritenete rappresenti meglio la vostra attività e che soddisfi i vostri requisiti di design. Se non si desidera personalizzare ulteriormente il logo, selezionare il pulsante “Salva logo”. Se si desidera apportare ulteriori modifiche al design del logo, è possibile modificare e apportare le modifiche necessarie al logo.

Linee guida di base per la scelta del design di un logo:

Prima di iniziare a progettare, fate una ricerca sul mercato e create alcuni schizzi. In questo modo è possibile conoscere le tendenze e le caratteristiche del marchio per una particolare area del mercato. il logo deve essere versatile.

Se il logo presenta diversi elementi (una combinazione di nome e icona, per esempio), singolarmente devono comunque evocare un’associazione con il marchio. Pertanto, prima di sviluppare altri elementi, è necessario verificare la versatilità del logo.

Ciascuno dei seguenti elementi deve essere selezionato con cura: a) Carattere. Molti marchi famosi utilizzano il solo testo come logo, quindi la scelta del carattere è stata una delle fasi più importanti.

Quando si utilizza un font popolare, la spaziatura delle lettere e la densità del testo devono essere regolate con attenzione per ottenere un risultato perfetto.

b) Colore. Molti marchi sono associati ai consumatori attraverso il colore del logo e i colori aziendali. Una scelta cromatica azzeccata può quindi fare la fortuna di un marchio. Il colore deve essere scelto con cura, tenendo conto di alcuni aspetti:

Combinare i colori della ruota dei colori;

Provate a utilizzare due colori;

Studiare la psicologia del colore;

Se avete delle idee, assicuratevi di rischiare e di sperimentare.

c) Emblema. È possibile utilizzare l’emblema come elemento singolo o combinarlo con un testo. Aziende come Apple, Mercedes-Benz e Shell hanno scelto questa opzione. Logo della lista di controllo:

Un’associazione diretta o indiretta con le attività dell’azienda;

Riflette l’idea e alcuni valori dell’azienda;

Universale e adattabile come identità di marca;

Font, testo, composizione ed elementi grafici sono visivamente equilibrati.

Conclusione

Il logo è il fulcro dell’identità aziendale e la base su cui si fonda il marchio stesso. Il logo perfetto non invecchia, è senza tempo.

Evitate i disegni troppo decorati. Il design deve essere moderatamente sobrio, ma interessante e memorabile. La cosa più importante è mantenere la qualità del servizio offerto dal vostro marchio, in modo che i consumatori possano avere fiducia nel vostro marchio.