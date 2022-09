A Gubbio si presenta “Mi hai trovata tu” di Maria Rita Concilio

Sabato 17 settembre 2022 alle ore 18 nei locali della Libreria Fotolibri di Corso Garibaldi 45 a Gubbio (Perugia) si terrà la presentazione del libro “Mi hai trovata tu” di Maria Rita Concilio, edito da Youcanprint. Maria Rita Concilio, manager in una multinazionale italiana, è alla sua seconda prova letteraria dopo la silloge di poesie “Ancora un alito di vento” (Ed. Tracce, 2007). L’autrice presenterà ai lettori il suo nuovo romanzo. “Mi hai trovata tu” parla di vite sospese, come barche dondolanti sul mare al tramonto. Di naufragi sentimentali sulle rotte della felicità, di dolori che levigano l’anima e il corpo come fanno le onde con i ciottoli sulla riva. Ma anche della voglia di rialzarsi e ricominciare un nuovo viaggio. E del coraggio di essere se stessi in una società che ci vorrebbe cinici e insensibili. Il romanzo racconta la storia di Anna, una giovane donna, che dopo una delusione amorosa sperimenta un senso di inadeguatezza. E ciò la sospinge nel vortice dei disturbi alimentari (anoressia e bulimia), della depressione e dell’autolesionismo. Alla fine ne uscirà, riscoprendo il valore dell’amicizia e l’autenticità dei sentimenti.

Tra i principali motivi di interesse del libro, vi sono la lotta della protagonista per tirarsi fuori dalla condizione depressiva con l’aiuto di un’amica e di uno psicologo; le intense pagine dedicate al mare e le riflessioni sull’essenza della felicità e sul rapporto tra individuo e società. La qualità della scrittura riflette la sensibilità dell’autrice, la sua capacità di penetrazione psicologica, di osservazione e riflessione su ciò che la circonda. Un libro rivelazione per riscoprire i sentimenti più autentici e focalizzarsi su ciò che veramente conta nella vita.