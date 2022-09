Cervinara. Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano morte in un incidente

Due vite spezzate a soli 28 anni. Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano sono morte in un incidente stradale a Cervinara (Avellino). Altre due ragazze sono rimaste ferite dopo che l’auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro il muro di cinta di una casa.

Le quattro amiche, tutte di 28 anni del luogo, stavano ricasando. Erano quasi arrivate. L’auto su cui erano a bordo ha sbandato ed è andata a sbattere contro un muretto che delimita un’abitazione alle porte di Cervinara. In via San Cosma sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Cervinara e di San Martino Valle Caudina, i vigili del fuoco e personale del 118.

Alessandra Taddeo e Roberta Iuliano hanno perso la vita nell’impatto. Altre due giovani sono state estratte dall’auto dai pompieri, in collaborazione con il 118, e condotte una ad Avellino e l’altra a Benevento. Hanno riportato diverse lesioni, ma non sono in pericolo di vita.