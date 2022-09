Boves. Ripartono i corsi presso l’Istituto Civico Musicale “G. Mosca”

Ripartono i corsi presso l’Istituto Civico Musicale “G. Mosca” di Boves, in collaborazione con il Comune di Boves e “La Fabbrica dei Suoni”. Per l’anno 2022/23, a partire da ottobre, saranno attive le classi di arpa, basso elettrico, batteria/percussioni, canto, chitarra classica, chitarra elettrica/acustica, clarinetto, fisarmonica, flauto traverso, musica elettronica, organetto, pianoforte e tastiere, sax, tromba, violino e violoncello. Particolare attenzione è dedicata ai corsi collettivi, per fare musica d’insieme fin da subito.

Per i più piccoli ci saranno i laboratori di “Musica e gioco”, specificatamente rivolti a bambini e ragazzi nelle diverse fasce di età tra 0 e 10 anni, gestiti da operatori de “La Fabbrica dei Suoni”. La scuola apre le porte al pubblico sabato 17 settembre alle 18 per la presentazione dell’offerta formativa, presso L’Atlante dei Suoni (via Moschetti, 15). Nei giorni 19, 20 e 21 settembre dalle 18 alle 19 sarà invece possibile conoscere gli insegnanti e tutti gli strumenti, presso i locali dell’auditorium Borelli, in piazza Borelli.

Info, costi e iscrizioni online dal 12 al 30 settembre su www.lafabbricadeisuoni.it/imboves. Per informazioni didattiche contattare il coordinatore Filippo Ansaldi (389 2998890, istitutomu[email protected]).