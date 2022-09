Festival degli Sbandieratori domenica 11 settembre a Castellaneta (Taranto)

Castellaneta. L’associazione Pro Loco “Domenica Terrusi“ di Castellaneta, in collaborazione con Pienne produzione eventi e con il patrocinio del Comune di Castellaneta, organizza la prima edizione del Festival degli Sbandieratori, Trofeo Fidelissima Civitas, che si terrà a Castellaneta domenica 11 settembre 2022, a conclusione delle manifestazioni estive della città di Castellaneta.

Il Festival Sbandieratori Fidelissima Civitas Città di Castellaneta, evento unico nel suo genere nel Sud Italia, nasce con l’intento di ricordare e valorizzare la storia e le tradizioni delle varie comunità attraverso i loro cortei storici, collegandole idealmente agli avvenimenti del cosiddetto “Sacco” di Castellaneta del 1503, che vide protagonista il popolo castellanetano con la sua eroica reazione all’occupazione e all’assedio della città da parte delle truppe francesi.

La prima edizione del Festival Sbandieratori trofeo Fidelissima Civitas vedrà la partecipazione di quattro gruppi di sbandieratori e musici: “I Fieramosca” dalla città di Barletta, “Terra Bernaudi” da Bernalda, “Borgo Antico” da Cerignola e “Brancaleone” da Barletta.

La sfilata dei gruppi partirà alle ore 19:00 dal palazzo Baronale e percorrerà via Vittorio Emanuele, via Ospedale, via Mauro Fasano e via Roma per raggiungere l’Anfiteatro Comunale dove avverrà l’esibizione dei vari gruppi di sbandieratori e musici e dove una giuria riconoscerà il miglior gruppo partecipante.