Terremoto di magnitudo 4.7 davanti alla costa dell’isola di Leucade: tremano Puglia e Calabria

La terra ha tremato martedì mattina in modo piuttosto violento. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 6:49 ora locale (le 5:49 in Italia) nel mar Ionio, di fronte alla costa ovest dell’isola greca di Leucade. In base ai dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, la scossa ha avuto ipocentro a 17 km di profondità ed epicentro a circa 30 km dalla terraferma.

Non si registrano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita sino in Puglia e Calabria. Ieri altre due scosse di terremoto erano state rilevate dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Sicilia, tra la provincia di Enna e il Catanese. La prima, di magnitudo 3.3, alle 21.39 a una profondità di 11 km nei pressi di Troina e Regalbuto. La seconda scossa, pochi minuti dopo, ha interessato invece la zona dell’Etna e Bronte. In questo caso la magnitudo è stata pari a 3.5 con una profondità di 18 km.

Sempre ieri era stato il Comune di Cagnano Varano (Foggia), l’epicentro di una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 che si era verificata poco dopo le 14 ad una profondità di 24 chilometri. Il sisma era stato avvertito anche in altri centri del Gargano.