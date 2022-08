I segreti di una depilazione a regola d’arte

Nell’ambito dei trattamenti che uomini e donne eseguono regolarmente per provvedere alla cura dell’aspetto fisico, un capitolo importante è certamente quello della depilazione del corpo. Questo aspetto merita le giuste attenzioni, infatti il cliente è consapevole che è fondamentale che la depilazione, sia quella tradizionale, quindi eseguita attraverso la ceretta, sia quella laser, venga effettuata da personale preparato e competente in merito.

Come dare maggiore slancio al vostro centro estetico

Il web mette a disposizione un numero vastissimo di centri estetici, benessere, solarium che si occupano di depilazione. C’è davvero l’imbarazzo della scelta per i clienti che sono sempre più esigenti e, giustamente, sono alla ricerca di professionisti in possesso delle dovute competenze. Quindi, come accendere i riflettori sul vostro centro estetico e allargare la rosa della vostra clientela? La risposta è in una parola, italwaxitalia.it. Collegandovi al link https://www.italwaxitalia.it/ troverete tutte le informazioni inerenti questa azienda, attiva ormai da diversi anni, e diventata leader a livello internazionale per quanto concerne la produzione e la distribuzione di prodotti cosmetici specifici per la depilazione.

L’obiettivo dell’azienda è far conoscere il suo marchio anche alle realtà del settore wellness & beauty italiano. Offre prodotti di qualità, nel rispetto delle peculiarità dei vari tipi di pelle, al fine di garantire una depilazione sicura, igienica, non aggressiva sulla pelle, impiegando esclusivamente prodotti biologici.

Se volete portare una ventata di novità nel vostro salone di bellezza, potete arricchire la gamma dei vostri prodotti con quelli della linea di questa azienda. Ciò significa acquistare e proporre alla vostra clientela i loro innovativi cosmetici per l’esecuzione della depilazione viso e corpo. I prodotti impiegati variano a seconda dell’area da depilare e in base al tipo di pelle, con particolare attenzione alle pelli sensibili a cui è stata dedicata una linea apposita.

Ci sono, ad esempio, le cere brasiliane in granuli, la gamma di prodotti dedicati alla depilazione uomo, l’innovativa depilazione con pasta di zucchero. E poi ancora la linea top line che è dedicata alle pelli molto sensibili o addirittura che possono manifestare intolleranza o allergia. Infatti, il denominatore comune dei prodotti di questa gamma è il fatto di essere totalmente privi di resina di pino e di avere una bassa temperatura di fusione (circa 38 gradi), pertanto, di risultare più delicati anche nella fase di applicazione sulla pelle.

Convertirsi in un Salone Specializzato Italwaxitalia

Se optate per un cambiamento più profondo della vostra attività, oppure se state per avviarla ora, troverete interessante l’opzione di diventare un salone specializzato. Vediamo che cosa significa.

Aderendo a questa iniziativa, il vostro centro estetico godrà di diversi benefici, quali:

la formazione iniziale del personale e i successivi corsi di aggiornamento;

i prodotti di depilazione innovativi a prezzi convenienti;

di depilazione innovativi a prezzi convenienti; fornitura dello starter kit che consiste in un pacchetto di prodotti, concordati e personalizzati in base alle esigenze del vostro centro estetico, che include generalmente la pasta di zucchero, la cera brasiliana, la cera liposolubile, il Rituale Spa di depilazione brasiliana;

che consiste in un pacchetto di prodotti, concordati e personalizzati in base alle esigenze del vostro centro estetico, che include generalmente la pasta di zucchero, la cera brasiliana, la cera liposolubile, il Rituale Spa di depilazione brasiliana; attività di supporto gratuito per quel che concerne l’attività di pubblicità al vostro centro che include anche la pubblicità sui canali social media dell’azienda;

al vostro centro che include anche la pubblicità sui canali social media dell’azienda; accesso a promozioni e sconti riservati ai centri affiliati.

Da estetista professionista a trainer

Una novità stimolante per la vostra attività, nonché per ampliarla, può essere quella di diventare trainer di Italwax, ovvero di ottenere la qualifica, previa partecipazione agli appositi corsi organizzati dall’azienda, per poter insegnare ad altri le varie tecniche di depilazione con l’impiego dei cosmetici citati nel primo paragrafo di questo articolo.

In questo modo, diventerete estetisti-insegnanti e potrete effettuare lezioni private oppure di gruppo, presso il vostro centro estetico oppure presso altri.

Quindi, la conoscenza e la sperimentazione del nuovo che diventa una passione e l’amore per il proprio lavoro che si traduce in nuove porte aperte per il vostro business.