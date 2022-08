Amichevole Crotone vs Scalea un allenamento aspettando l’avvio ufficiale della stagione. La differenza di categoria giustifica la goleada del Crotone

Crotone 4

Scalea 0

Marcatori: 41° De Luca (aut.), 61° Kargbo, 73° Vitale, 77° Gomez ( r)

Crotone: Branduani, Giron, Golemic, Cuomo, Calapai, Awua (Vitale), Petriccione, Tribuzzi (Cantisani), Chirico’ (Pannitteri), Gomez (Rojas), Kargbo (Panico). All. Lerda

Scalea: Calandra, Lopez, Cassaro, Sanna (Zanchi), Bruzzese (Gaudio), Castellano (Grosso), Voltasio, Piriz, Caruso, LLamma, De Luca. All. Gregoraci.

Arbitro: Gigliotti di Cosenza

Assistenti: Pedone – Signorelli

Angoli: 7 a 3

Recupero: 1 minuto

Serie A e serie B hanno già evaso la seconda giornata, la Lega Pro ancora in stand by fino al 4 settembre. Attesa dovuta alla decisione del Consiglio di Stato di accettare il reclamo del Campobasso dopo estromesso da parte degli organi Federali dalla serie C.

La sentenza del Consiglio di Stato è prevista per il 25/9 quindi si è reso necessario spostare la data inizio campionato dal 28 agosto al 4 settembre.

Nell’attesa le sessanta squadre di Lega Pro continuano a disputare incontri amichevoli. Il Crotone ne ha già disputati sette: cinque con squadre dilettanti, una contro la Primavera della Lazio, una contro il Monterosi che giocherà in serie C girone b. L’ultima formazione dilettante affrontata lo Scalea (eccellenza) sul terreno dello Scida. Ogni commento sul risultato finale e com’è stato ottenuto sarebbe superfluo. Ciò che interessava al tecnico Lerda constatare il livello di preparazione raggiunto dai suoi giocatori e l’amalgama tra i vari reparti e come si stanno integrando gli ultimi arrivati in ordine di tempo. L’attaccante Tumminello, acquistato in questi giorni (già in forza al Crotone in serie A campionato 2017/2018) non utilizzato per motivi fisici. Nessun altro indisponibile e questo ha consentito a mister Lerda di schierare quella che potrebbe essere la formazione base nel corso del campionato. Cronaca del primo tempo con l’unica nota che riguarda l’assenza di tiri in porta da parte del Crotone. Negatività dovuta alla condotta difensiva degli avversari ma anche per la poca incisività degli attaccanti locali nel tentare il tiro dalla distanza. Poco redditizio anche il gioco lungo le fasce con Chirico’ a destra e Calapai a sinistra. Nell’assieme un brutto primo tempo. Il gol al minuto quarantadue su tiro di Gomez deviato in rete da De Luca. Ripresa più movimentata nelle conclusioni a rete e la conferma arriva con il secondo gol realizzato da Kargbo da fuori area. Crotone più determinato sulle fasce e Scalea in forte difficolta’. Terzo gol ad opera di Vitale al minuto settantatré. In gol quattro minuto dopo anche Gomez dagli undici metri.