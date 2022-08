Perché molte criptovalute falliscono? Perché alcune hanno successo?

Alcune criptovalute sono enormi, ma altre cadono nel dimenticatoio. Se c’è una cosa che tutti sappiamo del settore delle criptovalute è che è totalmente imprevedibile. Una moneta che fa incredibilmente bene un giorno potrebbe crollare gravemente il giorno dopo, con così tanti fattori che giocano sul successo di ogni asset. Allora, perché esattamente così tante criptovalute falliscono e come fanno i pochi fortunati a sfondare?

Perché esistono così tante criptovalute?

Sebbene monete popolari come Bitcoin ed Ethereum guidino il mercato delle criptovalute, ci sono molte altre monete e token in circolazione. In effetti, oggi esistono oltre 20.000 criptovalute. Molte di queste sono ormai prive di valore e inattive, ma ne rimangono ancora più di 10.000 in circolazione. Perché esistono così tante criptovalute?

Sebbene l’industria delle criptovalute sia indubbiamente enorme, il suo boom è relativamente recente. E poiché questo mercato è cresciuto solo negli ultimi anni, molte persone sono desiderose di entrare nel giro e di guadagnare con l’aumento della domanda. Questo è uno dei motivi principali per cui oggi esistono così tante criptovalute.

Ma questo non è l’unico fattore che contribuisce all’impennata delle criptovalute. Molti ritengono che le criptovalute siano il futuro della finanza, grazie alla mancanza di centralizzazione, alla maggiore sicurezza e alla trasparenza. Questa passione spinge molti imprenditori di criptovalute, oltre alla possibilità di successo finanziario.

Le criptovalute possono anche avere uno scopo che va oltre la conservazione del valore. Ad esempio, i progetti decentralizzati potrebbero voler utilizzare il proprio token nativo come forma di pagamento per i clienti o potrebbero volere un proprio token di governance per scopi di voto. Questo apre un’altra nicchia per lo sviluppo delle criptovalute.

È anche incredibilmente facile creare una propria criptovaluta. Tuttavia, anche se è possibile costruire una criptovaluta da zero utilizzando il proprio codice e i propri protocolli, ciò richiede molto tempo e un elevato livello di competenze e conoscenze di base. Dopo tutto, una moneta richiede una propria blockchain e crearne una può essere un’impresa enorme se fatta da zero.

Per questo motivo gli sviluppatori scelgono spesso di creare token che esistono su un’altra blockchain, come Ethereum. In effetti, oggi è possibile creare una criptovaluta in pochi minuti, anche se la propria esperienza tecnica è scarsa, rendendo lo sviluppo di criptovalute una porta aperta per chiunque.

Perché molte criptovalute falliscono?

1. Un mercato saturo

Il fallimento di molte criptovalute è dovuto a diversi fattori, tra cui uno dei più importanti è l’eccessiva saturazione del mercato. Sebbene il mercato delle criptovalute sia relativamente giovane, è già invaso da imprenditori e sviluppatori in erba. Questo ha portato a una saturazione eccessiva delle monete e dei token disponibili, al punto che ora è incredibilmente difficile distinguersi dalla massa.

A causa di questa sfida, molti di coloro che sviluppano le proprie criptovalute finiscono per abbandonare il proprio progetto quando l'asset in questione non guadagna trazione o valore. Di conseguenza, attualmente esistono migliaia di criptovalute "morte" e non più attive, il che dimostra quanto possa essere difficile scalare i ranghi in questo settore.

2. Mancanza di stabilità

Il mercato delle criptovalute è molto suscettibile a una serie di fattori che possono causare un crollo. Se siete appassionati di criptovalute, avrete probabilmente notato come il prezzo di una moneta o di un token fluttui spesso più volte al giorno. Il valore delle criptovalute si basa principalmente sulla domanda e sull’offerta. Se l’offerta di una moneta supera la domanda, il prezzo probabilmente diminuirà, ma se la domanda supera l’offerta, c’è una buona probabilità che il prezzo aumenti.

Il problema è che la domanda di un asset cambia regolarmente. Una settimana, un nuovo progetto caldo con il suo token nativo può vedere grandi aumenti di prezzo a causa di un’ondata di popolarità. Tuttavia, quando le cose si calmano e l’interesse si affievolisce, la domanda si affievolisce con essa. Questo di solito ha un effetto a catena sul prezzo del token ed è un rischio che deve essere compreso quando si entra nel campo delle criptovalute.

Ma anche molti altri fattori possono influenzare il prezzo di una cripto, come scandali, regolamenti ed eventi nel mondo finanziario tradizionale. Ad esempio, quando il mercato azionario globale affronta una fase di ribasso, il mercato delle criptovalute di solito subisce un calo analogo. Questo perché molti investitori in criptovalute hanno denaro anche nel mercato azionario tradizionale. Pertanto, quando quest’ultimo soffre, gli investitori che si aspettano un crollo spesso scaricano le loro partecipazioni in criptovalute prima che i prezzi scendano troppo pesantemente.

3. Mancanza di applicazioni

Le criptovalute possono essere utilizzate in diversi modi. La maggior parte delle persone ha maggiore familiarità con le criptovalute di valore, come il Bitcoin. Ma molte monete e token hanno un’utilità aggiuntiva in altri settori.

Prendiamo ad esempio Ethereum, un’altra criptovaluta molto popolare. Se da un lato si può investire in Ethereum solo per ottenere un profitto, dall’altro si può usare Ethereum per fare scommesse, pagare il gas e le commissioni transazionali sulla rete Ethereum e pagare i servizi all’interno di progetti basati su Ethereum. Ciò conferisce a Ethereum una grande utilità e contribuisce a mantenerne il valore. Tuttavia, alcune criptovalute semplicemente non hanno abbastanza applicazioni.