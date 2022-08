Parabiago. Assalto alla filiale della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate: ladri in fuga a mani vuote

Assalto alla filiale di Parabiago della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate: sfondata una vetrina, ma ladri in fuga a mani vuote grazie all’intervento del sistema d’allarme e dei protocolli di sicurezza. L’episodio è avvenuto intorno alle 4.10, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 agosto: probabilmente con un furgone, alcuni malviventi hanno cercato di rubare il bancomat della banca che si trova in piazza Libertà 14 a San Lorenzo di Parabiago. In retromarcia, sarebbero saliti sul marciapiede e infilati sotto al porticato dove ha sede l’istituto di credito. Arrivati davanti alle vetrina che si trova a lato del bancomat, l’hanno sfondata probabilmente pensando di aver facile accesso allo sportello automatico, quindi, al contante contenuto.

La struttura del bancomat ha resistito al tentativo di assalto. E i ladri sono dovuti fuggire a mani vuote. Immediato è scattato l’allarme che ha portato sul posto i carabinieri del comando di Legnano.

Diversi i danni strutturali alla filiale della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate che comunque lunedì 8 agosto potrà garantire la normale apertura al pubblico. Infatti i lavori di messa in sicurezza sono già stati avviati.