È una sedicenne di Pulsano Miss Castellaneta Marina 2022

Castellaneta Marina. Si è conclusa giovedì 4 agosto 2022 in piazza Kennedy a Castellaneta Marina il concorso di bellezza Miss Castellaneta Marina 2022, la 17a edizione organizzata da Unik Management del patron Mario Ludovico con Corrado Massimeo e Giulia Ciminelli.

Sul palco si sono sfidate ben 16 candidate provenienti da tutta la regione che, a ritmo di coreografie create dal maestro Angelo Mastrangelo, si sono contese il titolo in due uscite: una con abbinamento casual, l’altra in costume.

Stefania Pizzoleo, Miss Castellaneta Marina 2021, ha avuto il compito di passare la corona alla nuova reginetta di bellezza.

Miss Castellaneta Marina 2022 è Angelica Pedaci, sedicenne di Pulsano, alta 1,79, frequenta scienze applicate al liceo Ferraris di Taranto, capelli castani, occhi marrone, gioca a pallavolo, suona il violino, è dedita alla moda, da grande vorrebbe diventare una ostetrica ma oggi gli piacerebbe tanto continuare a sfilare; seconda classificata, con la fascia di Portamento 2022 è Tanya Convertini, 19 anni di Palagiano, frequenta l’istituto di estetica Ploteus, terzo posto per Giada Paris con la fascia di Ragazza Immagine 2022, 15 anni di Milano, studia per diventare onicotecnica; fascia speciale Miss M.A.Eventi 2022 è stata assegnata a Serena D’Andria, 17 anni di Taranto, studentessa dell’istituto biotecnico sanitario Maria Pia, danzatrice con il sogno di diventare medico ostetrico.

Insieme a Giulia Ciminelli (presidente e supervisore giuria), hanno votato le candidate Giuseppe Angelillo (consigliere comunale),Vittorio Casale (esperto portamento), Maria Grazia Granito (avvocato), Giovanni Gugliotti (presidente Provincia di Taranto), Gino Lonardelli (ispettore assicurativo), Mattia Lotti (presidente Pro Loco Rodolfo Valentino), Barbara Neglia (Nutrizionista), Francesca Palazzo (delegata comunale a Castellaneta Marina), Cecilia Pepe (esperta moda), Annarita Taurino (organizzatrice Apulia Voice) e Gigi Ventura (sponsor).

L’evento è stato condotto brillantemente da Giuseppe Stigliano, alla sua undicesima presentazione consecutiva.

Ospiti della serata i cantanti dell’ultima edizione del Premio Apulia Voice: Roberta Poli (in arte Dicia7) ed Elisa Sabatelli (in arte Ell), nonché i ballerini della Dance With Me di Annalisa Potenza e della Dancexplosion di Ivana Chiarelli di Taranto.

Ospite speciale è stato Giuseppe Palmisano, il flautista che ha collaborato con grandi artisti come Mogol ed Amii Stewart.

La serata è stata allietata dalle splendide voci di Gianni Latorrata, Francesca Palmisano e Lory Zippo del gruppo Amarcord.

Ad aprire l’evento la piccola Arianna Giovinazzi con un brano dedicato alla pace e ai piccoli modelli, guidati dalla talent scout Lina Giasi, su un baby-defilé dedicato ai diritti dell’infanzia.

A colorare la kermesse due defilé: un totale look dedicato alla moda mare, con la partecipazione di Valentina La Storie Lippolis di Palagiano e la collezione In Bloom dello stilista martinese Leonardo Ligorio.

Una targa ricordo da parte della Jonica Eventi è stata consegnata al patron Mario Ludovico.

Le quattro miss fasciate parteciperanno di diritto alla finale di Venere d’Italia il prossimo 4 settembre a Castellammare di Stabia.

Anche in questa edizione, c’è stato un grosso successo di pubblico.