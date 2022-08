Cuneo f’Orma: il fiume a piede libero rimane aperto tutto il mese di agosto

Lo spazio multisensoriale f’Orma del Parco fluviale Gesso e Stura rimane aperto tutto il mese di agosto offrendo visite guidate con gli operatori del Parco, oppure la possibilità di visite in autonomia, se già si conoscono la tecnica e i principi del barefooting. Tutti i sabati di agosto è possibile partecipare alle visite guidate con gli operatori del Parco: alle 17 con “La via del Gigante d’acqua”, visita guidata per famiglie, mentre alle 18.30 è in programma il barefooting per adulti. Per partecipare a questi appuntamenti è necessario prenotare telefonando allo 0171.444501 o scrivendo a [email protected] La quota di partecipazione è di 4 euro per gli adulti, 2 euro per i bambini fino a 10 anni, gratuito per i bambini fino a 2 anni.

Chi invece volesse provare l’esperienza del barefooting in autonomia può farlo tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 18, la domenica e lunedì 15 agosto dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18. Per le visite libere la prenotazione non è necessaria e la tariffa è unica: 2 euro a persona e ingresso gratuito per i bambini fino a 2 anni.