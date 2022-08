“SOTTO IL CIELO DEL CASTELLO DI SANTA SEVERA”

musica, teatro, sport, appuntamenti a contatto con la natura e tanto altro

www.castellodisantasevera.it

Continuano gli appuntamenti di “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, tra musica, teatro, sport e appuntamenti a contatto con la natura, per tutti, grandi e più piccoli.

Il mese di agosto si è aperto lunedì 1 agosto con Ludovico Einaudi (sold out) che, dopo la tournée internazionale tra Europa, Stati Uniti, Canada e Messico, è arrivato al Castello di Santa Severa per presentare al pubblico Underwater, suo nuovo album di inediti.

Il concerto di mercoledì 3 agosto ha raccontato l’opera di due dei più grandi artisti della musica italiana: Lucio Battisti e Mogol. Sul palco il Maestro Mogol che, a 23 anni dalla scomparsa di Lucio Battisti, svela al pubblico aneddoti e curiosità, ripercorre la genesi e la storia dietro le canzoni. L’interpretazione dei brani è stata affidata a Gianmarco Carroccia, accompagnato da una formazione orchestrale di 16 elementi diretta da Marco Cataldi, che farà rivivere la magia di tutte le canzoni che hanno fatto sognare generazioni di italiani.

Giovedì 4 agosto va in scena il concerto a ingresso gratuito di The OrkEXtra, orchestra giovanile formata da ex studenti provenienti da scuole medie a indirizzo musicale. Diretta dal maestro Maurizio Schifitto, si definisce una formazione pop dove i violini e i fiati incontrano una ricca sezione ritmica con un repertorio che spazia dalla musica da film alla musica leggera, dal pop al rock, passando per la rilettura dei classici.

Il primo weekend di agosto comincia con GIANMARIA venerdì 5. Il cantautore vicentino classe 2002, arrivato in poco tempo a oltre 7 milioni di ascolti su Spotify, è tra le voci più apprezzare dell’ultima edizione di X Factor, dove ha emozionato giudici e pubblico con i suoi inediti I suicidi e Senza Saliva, che ritroviamo nell’EP Fallirò, uscito per Epic/Sony Music a gennaio, suo esordio discografico

Sempre venerdì 5 agosto, alle 19.00, Arianna Dell’Arti legge Wanderwoman, il suo libro d’esordio: una raccolta di monologhi, racconti e dialoghi scritti nel corso degli anni, che mettono in evidenza l’ossessione dell’autrice per l’osceno. Una sorta di romanzo inconsapevole che tiene insieme gioie e tormenti dell’esistenza, dall’amore al tradimento, dal senso di colpa alla vendetta, dalla malattia alla morte.

Sabato 6 agosto Edoardo Leo presenta Ti racconto una storia, un reading-spettacolo già Sold Out, con musiche di Jonis Bascir, che raccoglie appunti, suggestioni e pensieri raccolti dall’attore e regista romano dall’inizio della sua carriera a oggi. Letture semiserie e tragicomiche che raccontano spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Piccolo), ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Leo.

Doppio appuntamento domenica 7 agosto. Alle 19.30 sale sul palco Remo Anzovino per un concerto speciale a ingresso gratuito. Con 16 album pubblicati, il pianista pordenonese è uno dei più originali compositori contemporanei e uno dei nuovi autori di spicco della grande tradizione italiana della musica da film. Nel 2019 per le colonne sonore ha vinto un Nastro D’Argento. Alle 21.00 incontro speciale con Dante al Castello, una serata di letture a cura de La Setta dei Poeti Estinti per riavvicinarsi a una delle più importanti opere della letteratura mondiale. L’attrice e poetessa Mara Sabia e il giornalista Emilio Fabio Torsello leggono e interpretano il Canto V e il Canto XXVI dell’Inferno. Nel primo si narra l’amore e la passione tra Paolo e Francesca, nel secondo il Divino Poeta torna sul valore della conoscenza, raccontando le vicende di un Ulisse dantesco, ben diverso dal personaggio raccontato nell’Odissea.

Sabato 6 e domenica 7 agosto il Villaggio dello Sport del Castello di Santa Severa festeggia il primo mese di attività. La rassegna multisport gratuita organizzata dal CONI Lazio, che vede coinvolti istruttori qualificati delle Federazioni sportive e delle associazioni sportive del territorio, è aperta a tutte e tutti dalle 11 alle 19, e offre l’opportunità di sperimentare diverse discipline sportive all’insegna del divertimento e del benessere. Gli sport protagonisti del weekend sono sup, surf, pugilato, yoga, tennis, pesistica, pallavolo e tennis tavolo. Un incontro speciale è inoltre previsto dalle 12 alle 13 di entrambe le giornate: gli operatori qualificati della Scuola italiana cani salvataggio, insieme ai fedeli amici a quattro zampe, daranno dimostrazione del loro prezioso lavoro quotidiano sul litorale laziale. Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.castellodisantasevera.it

Oltre 180 eventi tra concerti, teatro, comedy, ma anche sport, che per questo week end sarà animato dal Surf Expo, e poi laboratori per grandi e bambini, escursioni naturalistiche, archeotrekking, grazie a Parchilazio. E ancora, una mostra sui fumetti di Pat Carra, conferenze, giornate dedicate alla ricca offerta enogastronomica del territorio, degustazioni e molto altro per animare l’estate dell’antico maniero, straordinario patrimonio artistico, storico e archeologico affacciato sul mare. Un luogo magico che affonda le sue radici nella storia, a partire dalle sue fondamenta erette sull’abitato dell’antico porto etrusco di Pyrgi. Si preannuncia un’estate piena di appuntamenti, dunque, in un luogo straordinario, inserito nei circuiti turistici mondiali per la sua bellezza e particolarità; imperdibile la struttura principale del castello, il borgo medioevale annesso, i Musei del Mare e della Navigazione antica e del Castello, oltre all’Ostello aperto tutto l’anno. I ragazzi della community LAZIO YOUth CARD, inoltre, potranno usufruire di tanti vantaggi e sconti da scoprire nel corso dell’estate direttamente sull’App LYC.

Instagram www.instagram.com/castellosantasevera

Facebook www.facebook.com/CastellodiSantaSevera

Twitter www.twitter.com/Castello_Severa

Biglietteria: https://www.castellodisantasevera.it/lista-eventi

Info: [email protected]

Castello di Santa Severa

SS1 Via Aurelia, Km 52,600

Santa Marinella