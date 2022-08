Riparazione serrande: quando chiamare il Pronto Intervento

La presenza delle serrande negli appartamenti è sicuramente molto vantaggiosa, poiché protegge gli ambienti interni dai raggi del sole e rende anche gli spazi domestici più intimi e riservati. Ovviamente, come qualsiasi altro elemento che abbiamo in casa, anche le serrande necessitano di una periodica manutenzione, sia quelle elettriche che quelle manuali.

In alcuni casi, si può andare incontro ah un malfunzionamento delle serrande, o addirittura, alla loro rottura totale. In questi casi è fondamentale contattare immediatamente un servizio serrande riparazioni urgenti a Milano, che può risolvere velocemente il problema.

Quando è fondamentale chiamare il Pronto Intervento per le riparazioni serrande?

Il pronto intervento per la riparazione delle serrande è necessario quando si presenta un malfunzionamento del meccanismo, che crea problemi e disagi in casa. Spesso capita, infatti, che le serrande di casa si blocchino improvvisamente, incastrandosi e rompendosi subito dopo.

Nella maggior parte dei casi, queste problematiche subentrano nei momenti meno opportuni, magari quando aspettiamo ospiti per una cena importante. Proprio per questo è fondamentale affidarsi ad un servizio serrande riparazioni urgenti a Milano, in modo da poter avere un pronto intervento veloce e risolutivo.

Rivolgendoci ad una ditta specializzata, arriverà in poco tempo un vero professionista del settore, pronto a risolvere il nostro problema. Ovviamente, quando si contatta un servizio di pronto intervento, è per risolvere una problematica complessa, che da soli non riusciremmo a gestire, soprattutto in poco tempo.

Tra i guasti più frequenti che si presentano e che necessitano di un intervento di veri specialisti, troviamo, l’usura e il danneggiamento delle guide laterali e delle cinghie, che provocano un blocco del meccanismo. In molti casi, si può anche andare incontro alla rottura della molla, che causa un blocco della serratura.

Se abbiamo delle serrande elettriche, il problema può verificarsi anche al motore, che non funzionando nel modo corretto causa la rottura delle serrande, che si incastra e si blocca. Per tutte queste problematiche, quindi, è fondamentale rivolgersi ad una ditta competente, esperta e professionale, che interviene subito in totale sicurezza.

Come si fa a fare in modo che il Pronto Intervento non serva?

Come abbiamo già detto in precedenza, per evitare la rottura e il danneggiamento delle serrande a casa, è necessario eseguire una costante e periodica manutenzione. In questo caso, potremo evitare di contattare un servizio serrande riparazioni urgenti a Milano. Possiamo comunque affidarci a degli esperti del settore, che periodicamente controllano lo stato e le condizioni delle nostre serrature, intervenendo sulla manutenzione prima che si debba sostituire completamente la serranda.

La prima cosa che si controlla è il movimento di salita e discesa della serranda, se è fluido, o se presenta degli intoppi. Un altro elemento da valutare è quello relativo a rumori sospetti, che possono essere un campanello d’allarme per intervenire sul malfunzionamento delle serrande di casa. Tra le operazioni di manutenzione periodica delle nostre serrande, c’è sicuramente anche la pulizia. In questo caso, infatti, è fondamentale pulire costantemente le serrande, eliminando la polvere che si accumula e che può creare problemi al rullo avvolgibile.

Gli accumuli di polvere, quindi, possono rappresentare una delle principali cause del malfunzionamento delle nostre serrande. Durante la pulizia, inoltre, se si nota che il meccanismo della serranda è bloccato, è importante non forzare il funzionamento, ma controllare cos’è che blocca la struttura, a volte ci può anche essere un piccolo oggetto che ostacola il funzionamento. Procedendo con una manutenzione ed una pulizia periodiche, si può evitare di andare incontro a rotture totali del meccanismo e si possono prevenire gli interventi di sostituzione della serranda.

Quali sono gli interventi di riparazione serrande che non prevedano l’ausilio di un’altra persona?

Quando si presentano problematiche poco gravi e facilmente risolvibili, è possibile anche intervenire sul problema senza necessariamente rivolgersi ad una ditta specializzata. Soprattutto per le operazioni di manutenzione ordinaria, possiamo occuparcene personalmente, senza dover per forza contattare un servizio di manutenzione serrande. In questi casi, possiamo documentarci su quali siano i prodotti più adatti alla pulizia delle nostre serrande, che ovviamente variano in base al materiale in cui sono realizzate.

Per le serrande manuali, può capitare spesso che la corda con cui azioniamo il meccanismo si allenti e quindi è necessario sostituirla. Anche questo, è un piccolo intervento che possiamo tranquillamente gestire da soli.