Firenze. 126 progetti per bando impianti sportivi da 31 milioni

“Una bella boccata di ossigeno per la pratica sportiva in tutta la Toscana”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha definito il pacchetto di interventi che saranno finanziati grazie al bando della Regione per la riqualificazione e il miglioramento degli impianti sportivi.

Il presidente, parlando con i giornalisti a margine di un evento a Firenze, ha riferito che proprio stamani è stata pubblicata la graduatoria del bando. “Sono stati approvati – ha detto- progetti relativi a ben 108 comuni”.

Complessivamente l’impegno della Regione su questo bando, grazie anche a una variazione di bilancio, è di 31 milioni. “ Non c’era mai stata nella storia della Regione Toscana – ha evidenziato il presidente a proposito di questo impegno – una dedizione allo sport di questo genere”.