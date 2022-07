Milano. “Roof Top” un brano che racconta le difficoltà dell’amore secondo diversi punti di vista

Dal 29 luglio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Roof Top” (Platinum Label)feat. Amill Leonardo, il nuovo singolo del producer Seck. “Roof Top” è un brano che racconta le difficoltà dell’amore secondo diversi punti di vista. Seck e l’artista Amill Leonardo hanno lavorato su melodie che sposano in modo innovativo la produzione, la prima del progetto del Producer dove darà vita a diversi lavori con artisti affermati ed emergenti, caratterizzati da nuove sonorità Urban, dal Pop-R&B all’Indie. Ad ogni collaborazione effettuata con il Producer Seck ci sarà annessa una pubblicazione di NFT studiata ad hoc per dare la giusta importanza ad ogni singolo artista. La Platinum Label ufficializza l’ingresso nel campo degli NFT proprio con questo progetto.

Nella vendita del NFT è stato deciso, oltre che l’ArtWork del singolo “Roof Top”, di aggiungere la stampa fisica dell’ultimo album di Amill Leonardo “CELINE”, realizzato e seguito da Seck. Spiega il Producer a proposito del brano:“Essere umili non vuol dire essere insicuri, ma puntare al piano più alto di un Roof Top vuol dire raggiungere i propri obiettivi”. Nel videoclip si giocasull’immaginario imponente che dà un Roof Top,caratterizzato dalla sua altezza in cui ogni singolo piano sarà collegato a delle scene,che rappresentano i vari step della vita che ogni persona attraversa,dall’essere bambino ed infine adulto.

Roberto Gionata La Torre, ingegnere del suono, Produttore, Direttore Artistico, Editore e Discografico, nato a Milano, e conosciuto nella scena del Rap fin dagli anni ‘90 all’inizio come Secoman per poi abbreviare il suonome d’arte come Producer in Seck, mentre come tecnico del suono continua a tenere il suo nome di battesimo. Nel 2010 consegue il post diploma in Tecnico del suono presso la NAM di Milano per poi continuare con due Master di specializzazione su Mixing e Master avvenuti uno nell’anno 2016 e uno nell’anno 2017 con l’Ingegnere TEETOLEEVIO. Nel mentre collabora per dieci anni affianco a Danti al Karmadillo Studio, dove avvengono diversecollaborazioni, tra cui l’esperienza come fonico per XFactor 2014, e anche le collaborazioni con tantissimi grandi artisti come, MrRain, Fedez, Le Donatella, Hugaflame, Twofingerz, Shade, Lazza, Tormento, Vacca, Cima, Axos e tanti altri…

Un altro credito che lo vede presente come fonico è il DISCO D’ORO E PLATINO di Mr. Rain “MEMORIES”dove ha effettuato il mix e il master. Nel 2019 oltre lo studio di registrazione, che ha sempre avuto fin dagli anni 90 spostandosi in diverse zone di Milano, diventa Editore, e Discografico ed assieme ad Emanuela Greco fonda la sua Etichetta Discografica, la PLATINUM LABEL SNC che a sua volta diventa PartnerShip con la distribuzione The Orchard/Sony. Dove oltre che come Producer & Sound Engineer si occupa della Direzione Artistica di molti Artisti come Blake el Diablo, Amill Leonardo, johara, Mind, Sanga, W1ntrrr, McIvanhoe etc…. Al momento segue come Produttore ufficiale i progetti degli Artisti Amill Leonardo, johara, Mind e Mc Ivanhoe.