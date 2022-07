Non è un segreto che un nuovo iPhone possa risultare un apparecchio piuttosto costoso, dunque potenzialmente non accessibile a tutti. Per fortuna, oggi abbiamo la possibilità di portarci a casa uno smartphone top gamma di casa Apple, ma pagandolo decisamente di meno, e senza per questo rinunciare alle sue performance. Si fa riferimento nello specifico agli iPhone rigenerati: un’opzione particolarmente preziosa, per via di un prezzo a dir poco competitivo, con un cartellino che può arrivare anche al -50%. Vediamo quindi una guida alle tipologie di iPhone ricondizionati.

Quali sono tutti i modelli di iPhone rigenerati?

L’azienda di Cupertino ha lanciato, nel corso degli anni, diversi modelli di iPhone. Di conseguenza, oggi sul mercato è possibile trovare quasi tutti i modelli più o meno recenti in versione rigenerata. Basta dare uno sguardo ad alcuni portali online, che espongono presso le proprie vetrine digitali le migliori offerte relative agli iPhone ricondizionati, come il modello 6S, il 7, l’XS, l’XR, il modello SE 2020 e molti altri ancora. Naturalmente la lista di smartphone rigenerati della Apple disponibili sul web è molto più lunga, e include anche altri modelli di fascia alta come: l’iPhone 12 PRO, il 12 PRO-MAX, il 13, il 13 PRO e 13 PRO_MAX.

Come scegliere il miglior iPhone ricondizionato?

L’acquisto di un iPhone ricondizionato dovrebbe rispettare le proprie esigenze. Di contro, se non si hanno delle particolari necessità, conviene sempre puntare su un modello di vecchia generazione, per un motivo ben preciso: il prezzo sarà fra i più bassi in assoluto, ma si potrà comunque contare sulla qualità come sempre garantita da un marchio di fama internazionale come Apple.

Un altro aspetto da tenere in considerazione, quando si cerca l’iPhone perfetto per le proprie aspettative, è la memoria interna. In sintesi, più grande è lo spazio di archiviazione interno, più il device darà la possibilità di ospitare molti file (dalla musica fino ad arrivare alle foto e ai video). Sta quindi a voi decidere se scegliere un modello da 64 GB o da 256 GB: in generale, il consiglio è di optare per quest’ultimo, anche se ciò significa spendere qualche euro in più, tenendo però a mente che gli iPhone rigenerati sono molto più economici.

Quali sono i vantaggi di un iPhone rigenerato?

Gli iPhone ricondizionati presentano diversi vantaggi da non sottovalutare. Questi dispositivi, come detto, offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, grazie a un costo di listino decisamente inferiore se messo a confronto con quello di un iPhone nuovo. Un altro aspetto da non sottovalutare è quello della sostenibilità ambientale: optando per un dispositivo usato, infatti, si può contribuire alla riduzione dei rifiuti elettronici, un problema che sta diventando sempre più pressante in questi anni. Infine, si tratta di un dispositivo coperto da regolare garanzia.