L’intransigenza dell’Amore

Di Vincenzo Calafiore

23 Luglio 2022 Udine

“ …. L’intransigenza dell’amore.

L’amore è intransigente,non ammette

errori e perdona solo una volta.

Se lo tradisci, vivrai una vita da mendicante,

non sarà più uguale a quella che avevi avuto.

Si nutre di – ti Amo – e con un ti amo

contraccambia la tua lealtà ! “

“ Ti Amo “ non è solo desiderio, passione, è oltre !

E’ l’emozione di risiedere e di esistere in un altro cuore.

E’ il senso del viaggio, il senso della vita.

E’ il motivo trainante e vitale dell’amore!

Non esiste un giorno solo per amare. Lo è tutti i giorni importante sempre, e non soltanto un giorno. Un uomo che ama non calpesta il suo cuore, ma la sorprende anche quando non si aspetta niente. Lei ha nei suoi occhi un cielo tutto per te, e va amata ogni giorno come fosse il primo. Non ha bisogno di fiori ma solo di due braccia che la stringono, di un bacio lungo una vita, di due occhi dove potersi perdere, di mani che le sfiorano il cuore ancor prima che la pelle. Perché l’amore non ha bisogno di parole, bastano i segni del cuore, i respiri, gli sguardi. Dunque amarla è prendersi cura, accarezzarle l’anima prima di toglierle i vestiti. Amare una donna è come dirle “Io sono la tua casa e tu sei la mia”. E non importa dove, basta averla al fianco, ovunque purché insieme. Non importa dove e quando, importa Lei.

Lei avrà dei giorni in cui non avrà la forza di andare avanti. Giorni in cui si sentirà sola e inutile, ma sa che dovrà contare solo su se stessa. Se cade si rialza, raccoglierà i pezzi e li rimetterà insieme perché ha imparato ad essere forte, a stringere i denti, lo farà con coraggio e scoprirà che ci sono cadute che si trasformano in voli straordinari; lei lo sa che ci sono sorrisi e abbracci che le faranno guarire ogni ferita.

Io vorrei per lei diradare le nuvole che nascondono gli arcobaleni, farla smettila di pensare di non essere abbastanza, riconosco il suo valore.

E non permetterò mai a nessuno di spegnere il tuo sorriso. Non le farò perdere un solo giorno d’amore, di speranza perchési, ogni giorno è un nuovo inizio.

Amore, non smettere mai di crederci.

La verità è che non mi piaccio mai. Non vado mai bene come sono, mi vedo pieno di difetti, con mille imperfezioni e c’è sempre qualcosa di me, che vorrei cambiare. La verità è che, per quanti sforzi io faccia, non andrò mai bene. E allora indosso un sorriso per cacciare via le lacrime e dietro quel sorriso nascondo i miei difetti, le mie paure, la mia insicurezza. E dipingo sorrisi sulle mie cicatrici. So di essere un disastro!

E’ che io, voglio, posso volare nel tuo cielo per questo ti amo.

Ho sempre cercato nuovi orizzonti, ho lottato, ho amato, ho vissuto, ho perso. Mi sono perso, per poi ritrovarmi e riprendermi per mano. Ho imparato che non posso trattenere chi non vuole restare al mio fianco. Occorre avere la forza di voltare pagina perché non tutti possono far parte del mio viaggio. Ho imparato quanto fa male non poter abbracciare chi ami, quanto fa male nascondere il sorriso dietro una maschera felice, e felice non sono. Ho imparato a temere e a vincere un nemico invisibile che cambia la vita e obbliga a stare lontano da te. Ti amo.