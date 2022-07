Nuove donazioni al Museo Rodolfo Valentino di Castellaneta fra cui un quadro della madre del divo

Castellaneta. Il Museo Rodolfo Valentino di Castellaneta si è arricchito di nuovi materiali e sabato 23 luglio 2022, alle ore 20:00, sarà presentata la donazione fatta dal signor Luca Psacaropulo di Torino, proveniente dall’eredità di Gabriella Strada, figlia di Maria Guglielmi, sorella, a sua volta, del mito del cinema muto Rodolfo Valentino, nato a Castellaneta nel 1895.

In particolare la donazione consiste in: quattro cartoline inviate dagli Stati Uniti da Rodolfo Valentino alla madre Gabrielle; un disco in vinile inciso da Valentino, nel quale canta “Kashimiri song” e “El relicario”; alcune medaglie dorate realizzate in occasione della prima del film “The Eagle” dell’8 novembre 1925; alcuni documenti riguardanti Gabriella Strada e, infine, un interessante quadro, realizzato a pastello nel 1890 da Marie Gabrielle Barbin-Guglielmi, madre di Rodolfo Valentino.

La Fondazione Rodolfo Valentino ringrazia della donazione il signor Luca Psacaropulo, parente di Gabriella Strada, che sabato 23 luglio sarà presente all’iniziativa, cui sono invitati i cittadini alla partecipazione.