Come scegliere e dove acquistare un tutore per il ginocchio

Il tutore per il ginocchio, detto anche ginocchiera, è un’ortesi che serve a prevenire e proteggere appunto il ginocchio da movimenti indesiderati, facendo in modo di preservarne la sua naturale anatomia. Viene spesso indicata dai medici ortopedici come dispositivo per affrontare al meglio il periodo post operatorio dopo un intervento chirurgico, come coadiuvante a valle di un infortunio oppure per contenere i sintomi di patologie croniche riguardanti ad esempio menisco e legamenti o instabilità del ginocchio. Infatti, a tal proposito, la ginocchiera ortopedica viene spesso consigliata dai medici fisioterapisti come mezzo per continuare ad effettuare attività sportiva in modo sicuro e controllato.

Su Sanitaria Il Giglio trovi un’offerta completa di tutori per ginocchio, delle migliori marche e per tutti gli utilizzi. Trovi in pronta consegna modelli per sportivi come la ginocchiera Genutrain Bauerfeind o la Reaction DonJoy, oltre ad altre ginocchiere post operatorie come la FGP GNO-970. L’offerta è completa anche di modelli adatti a pazienti con patologie neurologiche, come la gamma Ottobock e i modelli di ginocchiere 4 punti.

