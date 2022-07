D’Arienzo brilla nelle classifiche dei migliori e-commerce d’Italia: ITQF e “Le Stelle dell’E-commerce”

È un’importante attestazione sulla qualità di un’esperienza d’acquisto che ha già conquistato migliaia di clienti. D’Arienzo, azienda specializzata nella produzione di abbigliamento e accessori in pelle artigianali e rigorosamente Made in Italy, si è guadagnata l’undicesima posizione nella categoria “Moda” della classifica “I Migliori E-Commerce d’Italia 2022/2023”, redatta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

Dal punto di vista metodologico l’ITQF, con il media partner La Repubblica Affari & Finanza, ha preso in esame oltre 8.000 siti web, scegliendo fra i primi risultati riscontrati nei più importanti motori di ricerca. Un team di esperti si è occupato di valutare le prerogative principali del portale e, in un secondo momento, è stata rilevata la soddisfazione dei clienti, tramite sondaggio.

Dopo aver ricevuto il premio conferito dall’istituto leader europeo nelle indagini di qualità, D’Arienzo si è aggiudicata anche la sedicesima piazza tra i migliori 500 portali italiani per “Abbigliamento monomarca”. Il Sigillo “Le Stelle dell’E-Commerce 2022” diventa dunque un nuovo premio, che attesta lo status di eccellenza dell’impresa nel panorama nazionale.

Si tratta di un’indagine realizzata da Corriere della Sera in collaborazione con l’azienda di market research Statista. Alla base del risultato vi è un’analisi che ha considerato sia criteri oggettivi che soggettivi. Tra questi, troviamo le valutazioni degli utenti tramite questionari, su aspetti riguardanti la facilità d’uso del sito, la sicurezza, il servizio clienti, i metodi di pagamento e non solo.

D’Arienzo Collezioni, il perfetto connubio tra impresa e artigianalità

La D’Arienzo è una realtà a conduzione familiare, nata nel celebre distretto conciario di Solofra. Impegnata da oltre trent’anni nella produzione di capi d’abbigliamento in pelle, propone collezioni da uomo, donna e bambino, dove l’eleganza si fonde con la pregevolezza di lavorazioni artigianali.

Dai chiodi biker alla giacca pelle uomo, l’azienda ha come attività principale la manifattura, coniugata con il commercio al dettaglio di pellicce, calzature e accessori. Per più di due decenni tutti i componenti della famiglia hanno collaborato per far conoscere i propri articoli ad una clientela sempre più vasta, a livello internazionale. E grazie alla partecipazione ad eventi e fiere di settore, la D’Arienzo ha potuto crescere, costantemente.

L’avvento dei social media e la diffusione del commercio elettronico sono stati da stimolo per la famiglia. Nel 2014, infatti, ha creato l’e-shop D’Arienzo Collezioni, una vetrina virtuale per far conoscere agli utenti i prodotti disponibili in negozio e permettere loro di acquistare comodamente da casa propria.

Oggi, la D’Arienzo continua a promuovere la manifattura dei capi in vera pelle Made in Italy, valorizzando le risorse del territorio. Da pelli conciate di piccola taglia dà vita a pregiati capispalla: dai classici biker ai bomber, passando per piumini e cappotti in un’ampia palette di colori.

Versatili e molto comodi da indossare, grazie alla morbidezza delle materie prime selezionate, sono realizzati da maestri artigiani, che riescono a creare prodotti unici con diverse tipologie di pellame. Del resto, tutte le fasi di confezione di un capo sono fatte a mano: disegno, taglio su carta modello, assemblaggio e cucitura, controllo qualità. Il perfetto connubio tra artigianalità e impresa.