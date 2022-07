FcCrotone convocati 25 giocatori per inizio preparazione. Tre amichevoli nei primi dodici giorni

FcCrotone, gli avversari e le date delle prime tre amichevoli degli Squali. 25 convocati per l’inizio della preparazione. Il match analyst Salvatore Pollino rassegna le proprie dimissioni per motivi familiari.

I convocati: Benali, Branduani, Bruzzaniti, Calapai, Chiricò, Crespi, Cuomo, D’Alterio, D’Aprile, Giannotti, Golemic, Gozzo, Kargbo, Mogos, Mondonico, Nedelcearu, Nicoletti, Petriccione, Rojas, Saro, Schirò, Spina, Tutyskinasd, Yakubiv, Vulic.Tomas Schirò e Milos Vulic hanno usufruito di un giorno di permesso da parte della società e si uniranno al gruppo nei prossimi giorni. Tra i convocati non figura il portiere Festa che dovrebbe essere ceduto al Pordenone.

Saranno tre gli incontri amichevoli che il Crotone sosterrà nella prima parte della preparazione e tutti presso lo stadio Ampollino di Villaggio Baffa.

Domenica 24 luglio, dopo appena sei giorni dall’inizio della preparazione, sarà l’ASd Sogger Montalto (squadra che milita in promozione) ad affrontare alle ore 17,15 gli Squali. Una prima “sgambatura” che servirà a mister Franco Lerda di rendersi conto del materiale umano a disposizione e ricavare le idee di come eventualmente impiegarli in futuro. Tre giorni dopo, mercoledì 27 sempre alle ore 17,15, un’altra avversaria che giocherà pure nel campionato promozione, la Polisportiva Caraffa.

Più impegnativo sarà il terzo incontro quando, sabato 30 luglio, il Crotone affronterà la formazione Primavera del Lecce.

Per quanto riguarda l’assetto societario, novità nello staff tecnico con l’inserimento di un altro preparatore atletico, Roberto De Luce ed Elmiro Trombino, già presente nello staff da diversi anni, che si occuperà del recupero infortunati. Chi rientra e chi lascia. Ad aver rassegnato le dimissioni per motivi familiari, il match analyst Salvatore Pollino. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda il calciomercato in entrata e uscita. Per quest’ultima nota se ne potrà sapere di più in occasione della presentazione di mister Lerda alla stampa prevista per giovedì 14 luglio.