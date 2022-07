Cia Due Mari dal prefetto di Taranto: l’incontro è stato cordiale ma la mobilitazione continua

Taranto. Un incontro cordiale e proficuo, quello organizzato stamane da Cia Agricoltori Italiani Puglia negli uffici del prefetto di Taranto, il dottor Demetrio Martino.

CIA Due Mari, declinazione territoriale per l’area di Taranto e Brindisi, ha posto all’attenzione del prefetto un corposo documento volto ad affrontare le emergenze che stanno attanagliando l’agricoltura pugliese.

Crisi idrica, costo elevato ed ormai insostenibile delle materie prime, emergenza Xylella ma non solo: Cia Due Mari, tramite il presidente Pietro De Padova, il direttore Vito Rubino, i componenti dell’esecutivo Raffaele Ignazzi, Francesco Bianco e Fernando De Florio, ha affrontato anche il delicato tema dell’emergenza fauna selvatica, con vere e proprie invasioni di cinghiali anche nei centri abitati.

Dal canto suo, il prefetto Martino si è detto disponibile a sposare le cause della Confederazione Italiana Agricoltori: lo farà, analizzando il documento e ponendo presto i punti salienti all’attenzione del presidente della giunta regionale, dell’assessore regionale all’Agricoltura e, se necessario, anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«C’è bisogno di un gioco di squadra – ha ammesso il prefetto– e le emergenze vanno affrontate con strumenti di emergenza. In ballo c’è la tenuta di un sistema imprenditoriale cardine per tutto il territorio nazionale».