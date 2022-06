Torino. Il ristoro del ‘caro bollette’ nella prima variazione di Bilancio

Il Consiglio comunale ha approvato la prima variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 con l’iscrizione contabile del contributo governativo di circa 3,6 milioni di euro per le maggiori spese dei costi energetici. Il riferimento normativo è il Decreto Legge 17/2022 che prevede contributi complessivi su scala nazionale per duecentocinquanta milioni: duecento in favore dei Comuni, cinquanta in favore delle Città metropolitane.

La variazione prevede inoltre l’introito di contributi da amministrazioni centrali riguardanti programmi del Piano nazionale di ripresa e resilienza: Pnrr programma PIU’ – Pnrr Servizi sociali – Pnrr per la rigenerazione urbana – Pnrr parco dello sport e dell’educazione ambientale – Pnrr programma sicuro, verde e sociale.

Nella variazione sono iscritti ancora contributi provenienti da amministrazioni centrali per la rifunzionalizzazione del complesso ‘Le Nuove’ e contributi alla Fondazione 20 marzo 2006 e all’Agenzia Torino 2006 per lavori di manutenzione straordinaria a ‘Torino Esposizioni’ nell’ambito del progetto ‘Torino, il suo parco e il suo fiume: memoria e futuro’.