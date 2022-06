Ceramiche Refin, il grès porcellanato veste di emozioni ogni progetto di architettura e interior design

Ricorrendo a una capacità produttiva di 8 milioni di mq all’anno, Ceramiche Refin, www.refin.it, mette a disposizione collezioni di grès porcellanato che cambiano le prospettive di ogni ambiente, dai contesti residenziali agli spazi espositivi. Soluzioni contraddistinte da un Made in Italy che si impegna nella salvaguardia dell’ambiente, aspetto integrato nel processo di produzione.

Attiva sui mercati internazionali dal ’62, Ceramiche Refin ricorre a impianti all’avanguardia per l’attività di realizzazione di grafiche e post-lavorazione, a cui va ad aggiungersi un laboratorio che sviluppa nuove soluzioni tecnologiche ed estetiche. Il rispetto di stringenti standard qualitativi è attestato dalle più prestigiose certificazioni internazionali.

Il Made in Italy è un tratto dell’identità aziendale in cui s’intrecciano il modello produttivo, la storia del brand e l’etica del lavoro. Il ricorso a soluzioni tecniche innovative si lega alla compatibilità con l’ambiente, portando a prodotti eco-sostenibili.

La raffinatezza firmata Refin si declina in molteplici collezioni. Tra le più popolari incontriamo “Affrescati”, che costituisce un viaggio in cui gli affreschi divengono racconto di storia e bellezza. Grazie a un effetto estetico avvolgente e una morbida struttura a rilievo, viene definita un’identità precisa e ricercata. Dal punto di vista dei colori, sono attualizzate le nuance della decorazione classica e il decoro Giotto costituisce un omaggio ai capolavori del maestro pre-rinascimentale.

Prerogative esclusive che hanno portato alla vittoria di prestigiosi riconoscimenti: #MetropolisLikes award e Archiproduct Design Award 2021. Restando in tema di collezioni di punta, incontriamo anche Cortina (basata su una ricercata selezione delle migliori doghe provenienti da antiche baite, che generano una combinazione inedita e ricca di dettagli), River (ispirata all’azione erosiva dell’acqua) e Play (la collezione ricorre a una scala di tinte unite per interpretare l’architettura con grandi campiture, ponendo in evidenza le geometrie o creando uniformità tra le superfici). Non mancano ovviamente neppure collezioni gres porcellanato effetto pietra, come Blue, che ricorre alle suggestioni delle pietre naturali di origine centroeuropea.

Nel novero infine degli eventi recenti a cui ha preso parte Refin troviamo Maison&Objet 2022 (24-28 Marzo), Coverings 2022 (5-8 Aprile), dov’è stata presentata la collezione Prestigio Travertino, e Milano Design Week 2022 (6-12 giugno).