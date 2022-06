Quali Forniture Alberghiere scegliere per un Hotel da 5 stelle

Al fine di ottenere 5 stelle per la propria struttura ricettiva non è sufficiente rispettare le normative imposte dal Ministero per quanto riguarda le tipologie di locali o le dimensioni e le dotazioni delle singole camere, ma è altrettanto importante concentrarsi sull’arredamento. Che si tratti della reception o della camera in sé, un albergo a 5 stelle deve necessariamente essere arredato con stile e con forniture alberghiere a 5 stelle in grado di garantire il massimo comfort per gli ospiti.

Come Arredare un Albergo: consigli preliminari

Prima di scendere nel dettaglio e parlare singolarmente dei diversi ambienti dell’hotel è possibile fornire alcuni consigli preliminari. Innanzitutto, per arredare un albergo di lusso è consigliabile affidarsi ad aziende professioniste del settore: è giusto ricercare un buon rapporto qualità-prezzo, ma il fai da te può portare a compiere errori e far aumentare esponenzialmente l’investimento. Per l’acquisto di mobili e complementi d’arredo quindi si può far affidamento su e-commerce specializzati nell’arredamento di strutture ricettive, con la sicurezza di scegliere non solo prodotti belli esteticamente ma anche funzionali e provvisti delle certificazioni necessarie in termini, ad esempio, di durata o resistenza al fuoco.

Hall e Reception: il biglietto da visita del tuo albergo

La hall e la reception possono essere considerate un vero e proprio biglietto da visita dell’hotel perché si tratta dei primi ambienti che l’ospite nota una volta entrato in struttura. Proprio per questo motivo è indispensabile prestare particolare attenzione al loro arredamento, così da invogliare l’ospite a tornare. Il primo elemento da considerare è senza dubbio il bancone della reception, che deve essere di un’altezza tale da permettere al personale e agli ospiti di comunicare agevolmente. Un altro spunto relativo all’arredo della reception è il posizionamento di poltroncine o divanetti per rendere l’attesa più piacevole e rilassante, così come la presenza di espositori con opuscoli e dépliant informativi sulla zona in cui si trova l’hotel.

Come arredare la Camera da Letto di un Hotel?

Il consiglio principale da seguire nell’arredamento di una camera da letto di un albergo è la gestione degli spazi. Infatti, saper gestire lo spazio a disposizione permette di creare un ambiente confortevole e rilassante senza opprimere l’ospite. Oltre al letto, da posizionare preferibilmente nella parte centrale della camera, e ai comodini dotati di abat jour da lettura e prese elettriche per la ricarica dei dispositivi personali, è opportuno considerare l’acquisto di un armadio di buona fattura e/o di un servomuto per permettere agli ospiti di sistemare bagagli e vestiti. Un altro complemento che non deve mancare è una scrivania o un tavolo, specialmente se gli ospiti si trovano in viaggio di lavoro.

Esterni e giardini dall’atmosfera magica

Per una struttura ricettiva a 5 stelle è importante tener conto anche degli spazi esterni, come ad esempio i giardini o i terrazzi. Per entrambe le tipologie di spazio esterno vale la regola già applicata agli ambienti interni: il comfort dev’essere la parola d’ordine. Via quindi a complementi d’arredo e mobili che garantiscano relax e comodità come ad esempio tavoli e sedie, poltroncine da esterno e strumenti per proteggersi da insetti e zanzare nella stagione estiva come zanzariere e candele.

Cosa deve avere un Hotel 5 Stelle?

Come già affermato in precedenza, ottenere 5 stelle non è solo una questione legata al rispetto di determinate normative, ma anche una scelta consapevole dei mobili e dei complementi d’arredo della struttura. Altri prodotti che possono aiutare nella realizzazione di uno spazio di lusso e confortevole per gli ospiti sono ad esempio i piccoli elettrodomestici come la televisione e il frigobar, così come una cassaforte dove gli ospiti avranno la possibilità di depositare gli oggetti personali di valore.