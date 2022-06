Hostess e steward per eventi e fiere: l’importanza della formazione

Per qualsiasi azienda o attività sia produttiva che commerciale, per le imprese che propongono prodotti o servizi, ma anche per le associazioni sportive e culturali e le aziende della pubblica amministrazione, la scelta di organizzare eventi aperti al pubblico, quali possono essere fiere, esposizioni, manifestazioni, convegni e simili, va a rappresentare un vero e proprio investimento, oltre che una strategia di marketing particolarmente efficace e versatile.

È vero che oggi si tende a svolgere sempre molte attività da remoto, comprese le campagne di marketing, tuttavia gli eventi in presenza sono sempre da considerarsi uno strumento per rafforzare il brand e diffonderlo sul mercato, promuovendone l’immagine e la mission.

Di conseguenza, anche la scelta del personale addetto all’organizzazione e gestione dell’evento stesso, quali possono essere hostess, promoter, interpreti e operatori addetti alla segreteria e ai servizi di ristorazione o animazione, deve essere effettuata con attenzione, senza tralasciare ovviamente gli aspetti formativi, che devono corrispondere perfettamente al proprio target e ai propri obiettivi.

Nel momento in cui si organizza un evento, è importante valutare con attenzione molti elementi per fare in modo da ottenere il successo e la soddisfazione, prevedendo anche le eventuali problematiche che potrebbero verificarsi, con l’intento di raggiungere i propri obiettivi e di incrementare il più possibile il business.

Abbiamo parlato con il team di Toget4u, agenzia specializzata nella ricerca del personale per eventi e fiere: la presenza di operatori specializzati, e quindi di hostess, steward, interpreti, addetti alla ristorazione, promoter e così di seguito, è determinante perché l’evento assuma un carattere professionale e perfettamente in sintonia con la filosofia aziendale.

Un’agenzia Hostess Milano competente e preparata, mette a disposizione delle aziende clienti un team di operatori selezionati e formati con la massima accuratezza e precisione, tenendo conto di tutte le esigenze specifiche e delle caratteristiche proprie del tipo di evento e considerando che una città come Verona rappresenta senza dubbio uno scenario prestigioso.

Lo staff di hostess e tutto il personale addetto all’accoglienza dei visitatori di uno stand fieristico o di un evento promozionale, vengono scelti in base al contesto di riferimento, oltre a ricevere una formazione approfondita, che permette loro di fornire informazioni e assistenza con professionalità e cortesia, andando a costituire un elemento importante in una strategia di marketing.

Eventi aziendali, fiere e congressi: un importante strumento di comunicazione

Come abbiamo detto, la presenza di hostess e personale addetto ad accogliere e assistere i visitatori di un evento, una fiera o qualsiasi altro momento di interazione tra un’azienda e i potenziali clienti, è determinante per favorire il contatto e, appunto, avere maggiori opportunità di diffondere il brand e incrementare il proprio business.

Organizzare una squadra perfetta, che lavori in sinergia nella gestione di un evento pubblico, è un investimento importante e necessario per offrire un’immagine aziendale di efficienza e professionalità.

Generalmente, lo staff di un evento promozionale si riferisce alle hostess, incaricate di accogliere i visitatori, di dare loro una serie di informazioni di base e di indirizzarli successivamente verso la persona o l’ambiente ideali, oltre a promoter ed eventualmente anche interpreti e addetti al servizio di ristorazione.

Quando si parla di hostess e promoter, non ci si riferisce semplicemente a persone di bella presenza, ma di professioniste, in possesso di conoscenze approfondite per quanto riguarda la comunicazione e il marketing. Occorre infatti partire sempre dall’idea che una fiera o un evento aziendale costituiscono prima di tutto un efficace strumento di marketing e promozione.

Ciò significa che le hostess, le promoter e tutti gli operatori incaricati di accogliere, assistere e informare il pubblico, devono essere formati in maniera tale da poter offrire un’immagine di professionalità, competenza e conoscenza del marchio di riferimento e dei relativi prodotti o servizi. Solo con una formazione specifica e approfondita, sarà possibile raggiungere i propri obiettivi e offrire al pubblico di un evento un’esperienza utile e coinvolgente.

Capacità di relazionarsi con il pubblico, di interagire e di comunicare

È bene dimenticare lo stereotipo per il quale le hostess scelte per una fiera vengono scelte esclusivamente come immagine, per la bella presenza. Di certo un aspetto piacevole e curato è indispensabile e importante, ma è ugualmente importante la competenza, la professionalità e la preparazione in base ad ogni singolo evento.

Uno staff di hostess e promoter professionali e cortesi è ideale per migliorare l’immagine aziendale e per diffondere il proprio brand con efficacia.