Caffè Store Italia: l’e-commerce a misura dei suoi clienti

Il web è ormai colmo di siti dedicati alla vendita di cialde e capsule, oltre che di macchinette del caffè per ogni uso ed esigenza. Caffè Store Italia, e-commerce che vende caffè in tutto il Belpaese, si differenzia da tutti gli altri store online per alcune caratteristiche che ne fanno ormai un punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la vendita di cialde e capsule di caffè e altri tipi di bevande. In questo articolo vogliamo raccontare le origini di Caffè Store Italia e ciò differenzia questo e-commerce da tutti gli altri presenti sul web.

Come nasce Caffè Store Italia

L’idea di “sbarcare” sul web ce l’hanno avuta ormai qualche anno fa Lorenzo e Alessio Marcellini, fratelli e giovani imprenditori del settore food & beverage di Nocera Umbra, piccolo borgo incastonato tra le montagne appenniniche del Cuore Verde d’Italia.

Con alle spalle già una grande esperienza nella vendita di cialde e capsule a livello locale, compresero le potenzialità del web e le possibilità di vendere i loro prodotti anche al di là dei confini umbri.

Da questa intuizione è nato Caffè Store Italia, e-commerce che oggi conta centinaia di prodotti delle migliori marche e compatibili con le principali macchinette del caffè.

Da piccolo sito poco più che vetrina, negli anni si è trasformato in un vero e proprio e-commerce, che dà a tutti la possibilità di acquistare le capsule preferite e pagare in pochi click, tramite carta di credito o PayPal.

Perché scegliere Caffè Store Italia?

Ci sono diversi buoni motivi per scegliere Caffè Store Italia e affidarsi ai fratelli Marcellini per l’acquisto del caffè online.

La prima buona ragione riguarda i prezzi: anche rispetto agli store online dei produttori (ad esempio lo stesso Caffè Borbone), su Caffè Store Italia puoi trovare delle offerte davvero vantaggiose.

A questo bisogna aggiungere che per un ordine minimo (poche decine di euro) le spese di spedizione sono sempre gratuite.

Ma c’è anche di più oltre al prezzo: affidandosi al team di Caffè Store Italia potrai contare su un servizio di assistenza clienti sempre efficiente, con persone disponibili per ogni evenienza.

Infine, pur trattandosi di un store online, su Caffè Store Italia potrai in qualche modo “respirare” l’atmosfera amichevole e di fiducia tipica dei piccoli negozi di provincia, come quello che i fratelli Marcellini tuttora gestiscono nel cuore di Nocera Umbra.

Infine, la curiosità e la voglia di essere sempre sul pezzo dei due giovani imprenditori fanno sì che su Caffè Store Italia puoi trovare sempre le ultime novità, che vengono puntualmente postate sui social network come Facebook e Instagram.

Insomma, con Caffè Store Italia puoi trovare la cordialità e la disponibilità dei negozi sotto casa di un tempo, con la possibilità di risparmiare sempre e avere le cialde che desideri direttamente a casa tua!