La John Cabot University primo ateneo americano in Europa a ricevere l’accreditamento AACSB

La School of Business della John Cabot University (JCU) ha ricevuto l’accreditamento dell’Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), uno tra i più alti standard di riconoscimento nel mondo per le scuole d’impresa. L’AACSB è un’organizzazione globale, imparziale, senza fini di lucro, che certifica la qualità delle schools of business dal 1916. La John Cabot University, presente a Roma dal 1972, è il primo ateneo americano in Europa a ottenere questo riconoscimento, attraverso la sua Frank J. Guarini School of Business.

«La John Cabot University è la terza università, tra quelle operanti in Italia, ad avere ottenuto l’accreditamento AACSB, dopo l’Università Bocconi e il Politecnico di Milano», ha dichiarato il presidente della JCU, Franco Pavoncello. «L’accreditamento AACSB rappresenta il traguardo di un percorso lungo e articolato, durante il quale l’ateneo è stato esaminato con la lente d’ingrandimento: docenti, qualità dell’offerta formativa, infrastrutture di insegnamento, servizi agli studenti e così via», ha spiegato Silvia Carnini Pulino, direttore della School of Business della John Cabot University.