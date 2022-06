Cuneo. Il Comune invita ad un uso razionale e corretto dell’acqua

Nord alla prese con la siccità. Il Comune di Cuneo in una nota alla cittadinanza informa che “a causa della condizione di siccità meteorologica sofferta dalla Regione a partire dal secondo semestre del 2021 e tutt’ora in corso, la portata idrica disponibile per l’alimentazione dell’acquedotto pubblico si è sensibilmente ridotta”. L’ente spiega che “la mancanza della neve nella stagione invernale e delle piogge in primavera ha segnato drasticamente le ‘scorte’ naturali di acqua”. Palazzo di Città invita ad un uso razionale e corretto dell’acqua. “Pur in situazione di ancora sufficiente approvvigionamento, un uso indiscriminato della risorsa acqua può mettere in crisi la capacità di accumulo delle vasche di carico degli acquedotti”.

“In considerazione delle attuali condizioni climatiche, caratterizzate dall’assenza di precipitazioni e da un’ondata di caldo eccezionale che rischia di peggiorare ulteriormente la situazione – si legge nel comunicato – si invita tutta la comunità a non sprecare l’acqua, utilizzandola per i soli scopi umani, evitando di servirsi dell’acqua dell’acquedotto per attività non strettamente necessarie, quali l’irrigazione dei giardini o il lavaggio delle auto. Il Comune di Cuneo provvederà nei tempi tecnici necessari a chiudere le fontane pubbliche (rimarranno invece in funzione le fontanelle delle aree verdi)”.