Checco Zalone tour: Amore + Iva parte da Firenze il prossimo 8 novembre

Il comico pugliese Checco Zalone sarà in tour nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia, con il suo spettacolo inedito dal titolo «Amore + Iva», scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. L’attore e regista tornerà sul palco 11 anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo avere battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, il nuovo tour di Checco Zalone durerà un anno. Il debutto sarà a Firenze il prossimo 8 novembre, mentre nel periodo natalizio lo spettacolo approderà al Teatro degli Arcimboldi di Milano (dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023).

Il tour attraverserà tutta la penisola coinvolgendo, tra le altre città, Roma e Bologna, Napoli e Torino e si concluderà nell’ottobre 2023. “Amore + Iva” è uno spettacolo in cui musica, racconti, imitazioni e parodie si alterneranno per tutto il tempo. In occasione dell’annuncio del tour, Zalone ha presentato la sua nuova canzone “Sulla Barca dell’Oligarca”.