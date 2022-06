Qual è il miglior noleggio auto a lungo termine?

I servizi di noleggio auto a lungo termine sono ormai sempre più popolari, perché i vantaggi che sono in grado di offrire sono numerosi e specialmente al giorno d’oggi sempre più privati scelgono questa opzione piuttosto che acquistare un veicolo, nuovo o usato che sia. Bisogna tuttavia precisare che le società di noleggio non sono tutte uguali e dunque la prima cosa da fare se si intende usufruire di tale servizio è quella di trovare la più affidabile e conveniente, che permetta di scegliere offerte auto a lungo termine migliori delle altre.

Vediamo allora insieme quali sono gli aspetti da valutare per trovare un servizio di noleggio a lungo termine che sia realmente valido e vantaggioso.

# Servizi inclusi nel canone mensile

Il funzionamento del noleggio auto a lungo termine è ormai noto a tutti ed uno dei maggiori vantaggi di tale formula sta nel fatto che si corrisponde un canone mensile comprensivo di molti servizi e costi che andrebbero altrimenti sostenuti a parte. È bene precisare però che ogni società di noleggio è libera di scegliere cosa includere nel pacchetto e conviene dunque verificare che i servizi compresi nel canone mensile siano effettivamente completi. In caso contrario infatti ci si troverebbe a sostenere dei costi che in alcuni casi possono rivelarsi molto alti.

Tra i servizi che le migliori società di noleggio auto a lungo termine includono nel canone mensile troviamo solitamente l’assicurazione RCA ed altre coperture assicurative, il soccorso stradale h24, manutenzione ordinaria e straordinaria. Alcune società inoltre offrono la possibilità di avere un’auto sostitutiva in caso di imprevisti o ritardi nella consegna del veicolo e anche questo è un dettaglio da non sottovalutare.

# Offerte di noleggio auto a lungo termine senza anticipo

Le migliori società di noleggio a lungo termine propongono anche diverse offerte senza anticipo e questo è un altro dettaglio che non conviene sottovalutare in quanto per molti può fare una grande differenza. Cosa significa nel concreto? Semplice: che queste offerte non prevedono il pagamento di una maxi rata iniziale o comunque di una cifra importante all’inizio. Si corrisponde sin da subito il canone mensile e questo significa che non occorre attingere ai propri risparmi e nemmeno chiedere un finanziamento in banca. Non si hanno, sostanzialmente, dei costi importanti da sostenere.

# Offerte di noleggio auto usate a lungo termine

Un altro aspetto che vale la pena considerare riguarda la possibilità di noleggiare a lungo termine non solo veicoli nuovi ma anche auto usate. Le migliori società di noleggio offrono anche questa opzione, che permette di risparmiare ancora di più. Rispetto infatti ad una vettura di nuova immatricolazione, un’auto usata costa meno anche per quanto riguarda il canone di noleggio a lungo termine e chi vuole spendere il meno possibile può dunque approfittarne.

# Offerte di noleggio auto elettriche a lungo termine

Sempre per quanto riguarda la tipologia di veicolo, alcune società di noleggio offrono la possibilità di scegliere anche auto elettriche oppure ibride. Un dettaglio che per alcuni può fare la differenza, in quanto la mobilità alternativa si sta diffondendo sempre di più e poter guidare un veicolo elettrico senza doverlo acquistare è senza dubbio un’ottima opportunità.

# Massima libertà alla scadenza del contratto

Un ultimo aspetto da non sottovalutare riguarda quello che accade alla scadenza del contratto di noleggio. Le migliori società infatti offrono la massima libertà ai clienti, che possono restituire semplicemente l’auto ma anche continuare a guidarla pagando però un canone mensile più vantaggioso. Non solo: spesso è possibile anche sostituire l’auto, con un modello magari più recente o che soddisfi maggiormente le proprie necessità, che possono cambiare con il passare del tempo.