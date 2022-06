Speaker Cenzou, Time2Rap ristampa “Malastrada” in vinile e musicassetta

Pubblicato per la prima volta da BMG nel 1999 in formato CD, “Malastrada” è il secondo album di studio del rapper e produttore napoletano Vincenzo Artigiano meglio conosciuto come Speaker Cenzou. Quindici tracce con le produzioni dello stesso Cenzou, 2 Phast, Papa J e Marco Messina dei 99 Posse, “Malastrada” arriva dopo il successo di critica e vendite del precedente “Bambino cattivo” del 1996, che lo ha consacrato come figura di riferimento dell’Hip-Hop italiano. Se già nel 1993 aveva partecipato al primo grande successo dei 99 Posse “Curre curre guaglió”, nel 1996 è stato chiamato per collaborare allo storico album “Neffa & i Messaggeri della Dopa”.

“Malastrada” è un album ricco di ospiti che si intrecciano con le rime di Cenzou da Meg, che all’epoca era una delle due voci dei 99 Posse alla cantante Ilaria Graziano, fino al tastierista dei 99 Posse Sacha Ricci. Un equilibrio dove convivono elementi di Hip-Hop classico, dialetto napoletano, testi profondi e momenti più leggeri che uniscono ironia e sarcasmo. La hit underground “O Purp adda cocer inta llacqua soja”, per esempio, rappresenta perfettamente una commistione tra groove e contenuto. Una ballata soul che prende spunto da un detto della tradizione napoletana, e che invita l’ascoltatore a prendersi il tempo giusto per razionalizzare gli eventi della vita, senza dimenticare di sorridere anche dinanzi alle difficoltà.

Oppure “Dal palmo del mio consanguineo”, dove una sfilza di versi, urletti e risate che lasciano immaginare il ghigno divertito di chi, in studio, stava registrando il brano. “Il rap non deve dimenticare mai una regola fondamentale -commenta Cenzou-: è anche intrattenimento. La conoscenza, la consapevolezza e la responsabilizzazione devono camminare insieme, e l’approccio deve essere fluido”.

Questo album ha ispirato generazioni di rapper venuti dopo che riconoscono in Cenzou un pioniere e un caposcuola del filone urban napoletano. La ristampa che utilizza l’artwork originale dell’epoca, prevede la pubblicazione di un doppio vinile in tiratura limitata disponibile in colore blu oppure nero, e la versione in musicassetta che comprende il booklet completo.