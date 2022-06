TOBEESICILY arriva nelle scuole con il progetto [email protected], promosso e sostenuto dai ristoranti McDonald’s di Catania, Enna, Caltanissetta, Messina e Reggio Calabria.

TOBEESICILY porta avanti la campagna di sensibilizzazione alla tutela dell’APE NERA SICULA a rischio di estinzione e alla valorizzazione del suo prezioso miele, un vero e proprio SUPERFOOD.

TOBEESICILY crede nelle nuove generazioni e ha voluto coinvolgere, con l’aiuto di McDonald’s, le scuole del territorio siciliano e calabro con il progetto [email protected] che prevede un immersivo laboratorio con un’arnia didattica, condotto da un’esperta apicoltrice che spiegherà, alle classi partecipanti, le varie fasi della vita dell’alveare. A fine laboratorio McDonald’s donerà della frutta, e omaggerà, presso i ristoranti indicati, un vasetto di miele tobeesicily alle famiglie dei bambini partecipanti.

Le api sono tra gli animali più importanti per la vita del pianeta e degli stessi esseri umani, la loro quotidiana attività di impollinazione è fondamentale per la preservazione della biodiversità e la conservazione degli ecosistemi.

Come spiega Pietro Vadalà, licenziatario McDonald’s per l’area di Sicilia orientale e Calabria: “l’Azienda guarda al nostro territorio con la volontà di fare qualcosa di concreto per promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile, attraverso il sostegno di realtà importanti come quella di TOBEESICILY. Infatti guarda all’ambiente e si pone l’obiettivo di utilizzare un packaging al 100% proveniente da fonti rinnovabili, riciclate o certificate, entro il 2025 e in tutto il mondo. Già oggi, in Italia, il 100% del packaging in carta è rinnovabile, riciclato o certificato”.

Dal 2019, inoltre, ha preso il via il percorso di riduzione plastica che ha portato 988 tonnellate all’anno di plastica risparmiata.