Festival Corti sul Mare – sbarca a Terracina

CONTRO ASMODEO finalista al festival Corti sul mare tratto dal libro di Homar Jafisco – La Rassegna cinematografica Internazionale FESTIVALCORTISULMARE sbarca a Terracina splendida storica citta sul mare. In Italia la manifestazione è unica per i luoghi scelti. Nell’edizione 2022 in svolgimento dal 10 al 12 Agosto 2022, tre serate di proiezioni 35 film finalisti in concorso, con inizio proiezioni dalle ore 21.00 presso Piazza Garibaldi con un palco enorme allestito a set cinema . Reduce da 3 anni di successi il grande Festival in questa quarta edizione sarà di alto tenore e valenza nazionale per il sociale sempre protagonista nelle argomentazioni. Massimo impegno e professionalità anche per quest’edizione dimostrata dal titolato Attore e Giornalista Televisivo Ovidio Martucci che è il Direttore Artistico, per tutta la popolazione di Terracina il 10 Agosto 2022 alle ore 23.00 sarà proiettato il Film lungometraggio DON’T FORGET girato nel 2021 docufilm strage nazista del 7. 4.1944 in memoria avvenuta in questa città ed in uscita al Cinema 11 giugno 2022 presso Madison Cinemas Roma e nelle sale fino al 23 gennaio 2023. Nella serata inaugurale del Festival il 10 Agosto 2022 alle ore 21.00 sarà proiettato il Film CONTROASMODEO, regia di Ivan Mattei, produzione Augusto Pinto e Homar Jafisco musiche stellari del Maestro Felice Iafisco, voce soprano internazionale Tina De Luca.

Dal cast segnaliamo Antonio Fazio per la sua ottima interpretazione, insieme all’attrice Giulia Pinto anche lei molto apprezzata, i due hanno messo a disposizione la loro arte recitativa per farci entrare nella storia. Notevole la qualificata presenza degli altri protagonisti: Roberto Ferrara, Luljeta Bell, Simona Lashin. Le scene sono state rese particolarmente incisive dalla brava costumista Daniela Guastini. Il festival sarà l’unica occasione per vedere i migliori film e vincitori di tutti i Festival del Cinema più importanti 2022 con esclusiva sede e cornice la splendida Città di Terracina. Come Presidente della Giuria Cinematografica i sarà il critico storico Melinda Miceli, mentre come Presidente della Giuria Popolare il Sindaco Roberta Tintari. La titolata Rassegna Cinematografica Internazionale di Film Corti si riconferma anche in questo anno un edizione strepitosa con un cast di attori attrici e registi presenti proprio per certificare di persona il valore della rassegna e già vincitori dei titolati Festival Italiani ed internazionali.