Cagliari. Summer Camp per bambini 4-10 anni alla Scuola Civica di Musica

Sono aperte le iscrizioni al Summer Camp gratuito che sarà attivato dal 4 all’8 luglio 2022 alla Scuola Civica di Musica Cagliari in via Venezia 23, per bambini 4-10 anni. Gli interessati possono far domanda esclusivamente online al link https://forms.gle/yvGSnRW67FRvPJUGA entro il 26 giugno.

Il programma per la sezione Baby (bambini 4-5 anni) prevede:

Conoscere la Musica…giocando: educazione al ritmo, all’ascolto del suono e al dialogo tra gli strumenti; gli strumenti… questi sconosciuti; incontra uno strumento nuovo ogni giorno

Musica & movimento: il corpo come strumento di comunicazione

Giochi: sportivi, da tavolo, di gruppo

Il programma per la sezione Kids (bambini 6-10 anni) sarà invece così articolato:

Chitarra, pianoforte, percussioni: lezione giornaliera sugli strumenti

Musica & movimento: il corpo come strumento di comunicazione

Giochi: sportivi, da tavolo, di gruppo

Le domande di partecipazione verranno accolte secondo l’ordine cronologico di invio e non oltre il numero massimo di allievi previsti per le due classi: 10 per la classe Baby e 10 per la classe Kids.