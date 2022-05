Cagliari. Cerimonia di premiazione della sedicesima edizione della Rotary Cup

Il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco e l’Assessore alle Politiche del Mare, Alessandro Guarracino, hanno partecipato alla cerimonia di premiazione della sedicesima edizione della Rotary Cup. L’appuntamento, che coniuga alla perfezione l’amore per l’ambiente e in questo caso per il mare, con lo spirito solidale dei Rotary Club, si è svolto a Marina Piccola negli spazi della Lega Navale, al termine dellea competizione sportiva. Nelle acque del golfo del capoluogo, le imbarazioni hanno dato spettacolo sfruttando le perfette condizioni climatiche di un anticipo d’estate.

La giornata ha avuto un grande risvolto benefico perché è stata incentrata sulla raccolta di fondi da destinare alle necessità delle persone con disabilità per favorirne l’accesso in spiaggia. Primo obiettivo: l’acquisto di alcune sedie JOB che consentono a chi ha una ridotta mobilità, non solo di raggiungere l’arenile ma anche di poter arrivare fino all’acqua a bordo della speciale seduta.

“Un evento – ha commentato Edoardo Tocco – che certifica Cagliari come capitale della vela e del mare. Il nostro programma è valorizzare questi eventi perché la città offre tante possibilità. E il Comune è molto attivo sulle politiche del mare, dell’ambiente. Abbiamo un programma vasto che ci consente di poter competere a livello internazionale”. Presenti alla cerimonia, oltre ai due esponenti dell’Amministrazione comunale e ai rappresentanti di Rotary Sud e delle varie associazioni coinvolte, anche l’Ammiraglio Giuseppe La Rosa, commissario straordinario della Lega Navale del capoluogo sardo e Mario Valente, Comandante della Capitaneria di Porto di Cagliari.