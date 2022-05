Bolzano. Porsche Cayenne precipita lungo un pendio: morte Maria Giuditta Pasinetti e Oksana Prjriz

Tragedia della strada a Renon. Una Porsche Cayenne superando il new jersey è precipitata lungo un pendio. La tragedia, costata la vita a due donne, è avventa lungo la strada provinciale 73. Giovanna Pasinetti, 73 anni, era alla guida della vettura. In auto con lei sua sorella Maria Giuditta Pasinetti, 75 anni, residente sul Renon, a Collalbo e Oksana Prjriz, ucraina di 61 anni, la loro collaboratrice familiare. Le due passeggere hanno perso la vita.

Giovanna e Maria Giuditta sono molto conosciute a Bolzano, titolari della Boutique Arianne in via Leonardo Da Vinci. La Porsche Cayenne è finita contro il new jersey superando la recinzione di cemento e volando nel dirupo. Per Maria Giuditta e Oksana non c’è stato nulla da fare, morte sul colpo. Giovanna, che invece era al volante, è stata elitrasportata all’ospedale di Bolzano, dove ora è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata. Illeso il cane delle due sorelle che era in macchina con loro.