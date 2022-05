Gazebo in legno: come scegliere il migliore

Bastano pochi accorgimenti per rendere più funzionale uno spazio esterno, come un cortile o un giardino. Uno di questi è il gazebo in legno. Questa struttura, coperta nella parte superiore e scoperta in quelle laterali, è un’ottima soluzione per sfruttare al meglio le metrature esterne che si hanno a disposizione. Non solo per godere delle belle giornate stando comunque al fresco, ma anche per tenere al coperto veicoli e ciclomotori.

Per scegliere il gazebo in legno migliore è necessario tenere in considerazione alcune peculiarità, che sono garanzia della qualità di questa struttura per esterni. Vediamole insieme.

Materiali di valore

Senza dubbio i materiali di costruzione sono un buon punto di partenza. Optare per il legno è un’ottima idea, perché – se trattato con i giusti prodotti che lo rendono resistente agli agenti atmosferici – è un materiale durevole e resistente nel tempo. Accanto alla resistenza, senza dubbio il legno è un materiale pregevole ed elegante: si adatta inoltre ai diversi stili della casa e dello spazio esterno. Dal country-chic al moderno, il legno con le sue molteplici essenze è perfetto per donare carattere e originalità agli ambienti. Per iniziare a immaginare i tuoi spazi all’aperto, scopri i gazebo in legno by “Il Bersò” qui

Dimensioni medio-grandi

Se si vuole sfruttare questa struttura in più occasioni è indispensabile valutarne attentamente le dimensioni. Infatti – nel caso si abbia a disposizione un giardino o un cortile dalle buone metrature – le dimensioni ideali del gazebo sono quelle che riescono a coprire almeno un’auto o un altro tipo di veicolo o motociclo. In questo modo la copertura non sarà soltanto uno spazio per godersi il giardino, ma all’occorrenza anche un ricovero mezzi. Con la stessa costruzione si hanno quindi due utilizzi altrettanto efficaci.

Progettazione su misura

Le dimensioni del gazebo non sono un problema, quando si ha la possibilità di realizzarlo su misura. Oggi infatti la personalizzazione è un punto chiave per realizzare case, giardini, spazi esterni e coperture che siano realmente utili e che si sposino perfettamente con gli ambienti. Nel caso del gazebo in legno, la progettazione su misura è fondamentale per donare allo spazio eleganza e praticità.