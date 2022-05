Iveco Eurostar, qualità del trasporto italiano

Il trasporto merci rappresenta un’attività di vitale importanza dell’import e dell’export italiano, ogni giorno infatti le nostre strade e autostrade vedono mezzi impegnati con i prodotti che fanno parte della produzione nostrana e del made in Italy sia per quanto riguarda i confini nazionali che anche l’estero. Le arterie autostradali del nostro Paese, da nord a sud e viceversa, si riempiono di mezzi articolati di ogni ordine e grandezza, vere e proprie aziende su strada che assicurano un trasporto regolare e affidabile. Come facilmente immaginabile diverse sono le grandi marche che immettono sul mercato mezzi di un certo livello, valore e sicurezza, molte di queste da tantissimi anni rappresentano una garanzia assoluta per chi deve usufruire del trasporto merci.

Iveco, leader del settore nel trasporto italiano ed internazionale

Iveco è uno marchio leader del settore e conosciuto in tutto il mondo per la sua storia, la sua affidabilità nei mezzi che mette a disposizione per il trasporto merci. Qualora vogliate acquistare un mezzo che faccia al caso vostro, che vi assicuri anche l’aspetto importantissimo della sicurezza stradale abbinato alla capacità del trasporto ecco che Iveco è davvero quello che cercate. Avrete su strada tutta la tecnologia italiana, un vanto per il trasporto nazionale ed internazionale che porta ovunque la forza e la capacità lavorativa tricolore. In fondo il nome Iveco si è fatto largo negli anni per la produzione di veicoli commerciali sì pesanti ma anche leggeri e medi, mezzi per i cantieri così come autobus con linee urbane ed extraurbane. Non solo, questo grande marchio è anche protagonista con mezzi fuoristrada, che prestano servizio per la difesa e anche per la Protezione Civile.

Iveco Eurostar, pratici, comodi ed economici

Questo la dice lunga sul valore e sull’affidabilità Iveco che nel trasporto merci vede un ramo di notevole importanza. Lo testimoniano alcune macchine come Iveco Eurostar usato di diverse configurazioni che possono soddisfare le esigenze del cliente sia sotto l’aspetto pratico, di utilizzo, di capacità di trasporto ma anche e soprattutto economiche. Alcuni esempi possono far capire meglio la portata di questi mezzi: il modello Eurostar 420 retarder potrà essere acquistato a poco più di 10.000€ così come il modello 30 manual pumpe acquistabile poco meno di 10.000€. Per gli esperti questi sono soltanto due dei tanti mezzi che Iveco Eurostar mette a disposizione, garanzia anche per chi, invece, si avvicina al mondo degli autocarri e dei trattori stradali per la prima volta.

I mezzi articolati del made in Italy

Insomma, Iveco si conferma leader nel settore del trasporto mettendo a disposizione mezzi articolati di assoluto livello, non è difficile infatti imbattersi tutti i giorni lungo le nostre strade e autostrade in colonne di mezzi targati Iveco, segno che sono tante le aziende che riconoscono in questa grande marca il giusto connubio di affidabilità e sicurezza per le proprie merci. Se hai un’azienda o devi trasportare del materiale, l’acquisto di queste macchine segnerà una svolta importante. Scegli Iveco Eurostar, scegli la qualità del trasporto italiano.