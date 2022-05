A Villa Umbra presentazione nuove iniziative a tutela degli impollinatori e della biodiversità

In occasione della “Giornata mondiale delle api”, l’Assessorato regionale alle Politiche agricole e agroalimentari, alla tutela e valorizzazione ambientale dell’Umbria presenterà il bilancio delle attività già intraprese, e quelle in progress, per la tutela degli impollinatori e la salvaguardia della biodiversità. A questo proposito, venerdì 20 maggio, dalle ore 10.30, si terrà nella sede della Scuola umbra di amministrazione pubblica a Villa Umbra (località Pila, Perugia) un evento per comunicare e promuovere la cultura del rispetto per l’ambiente.

Il programma prevede l’illustrazione del percorso dalla firma del Patto di alleanza, sottoscritto con il mondo agricolo il 20 maggio 2021, verso un’unica strategia regionale per la sostenibilità, e del lavoro del Tavolo tecnico apistico per la tutela dell’ape autoctona e per una convergenza degli obiettivi di qualità, salubrità e identità della specie e della produzione del miele umbro. Interverranno i rappresentanti delle associazioni agricole e apistiche.

Tra i momenti chiave della Giornata, la presentazione di un nuovo format video della Regione Umbria dedicato alla biodiversità, quale progetto pilota di una serie televisiva di educazione ambientale che andrà in onda sulle reti locali da settembre. Elemento di novità sarà anche la partecipazione dell’artista Massimiliano Donnari, “MaMo”, autore di un’opera ideata in esclusiva per l’evento e donata alla Regione Umbria quale “Manifesto della sostenibilità”, la cui riproduzione grafica in scala, con firma autografa, verrà consegnata ai presenti alla conferenza.

L’incontro si concluderà con la degustazione guidata di mieli tipici umbri nel parco di Villa Umbra. È possibile seguire l’evento in diretta streaming sulla pagina Facebook di Umbria Agricoltura, al link https://www.facebook.com/UmbriaAgricoltura