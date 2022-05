Dos Vidas sbarca su Canale 5: le due storie di Julia e Carmen

Mediaset ha acquistato un’altra soap opera spagnola. Dos Vidas (“Due Vite”) farà parte del pomeriggio di Canale 5. Questa produzione si snoda in una doppia linea narrativa. Dos Vidas ripercorre le vite di due donne: Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). Julia vive a Madrid dove a prendere decisioni per lei sono la madre e il suo futuro marito. Un giorno la donna scopre un grande segreto relativo alla sua famiglia, che le provoca un esaurimento nervoso. Da qui, la decisione di allontanarsi e di rifugiarsi in una cittadina, Robledillo de la Sierra.

La storia di Carmen è invece ambientata a metà Novecento: la ragazza decide di lasciare la città per raggiungere il padre nella Guinea spagnola. Qui scopre il volto più duro e selvaggio dell’Africa, che la cambia la vita e la pone davanti ad un bivio: seguire il cuore o seguire le regole.

Le vite di Julia e Carmen sono connesse. Infatti sono nipote e nonna. La serie segue l’evolversi delle loro vite, così distanti ma al tempo stesso accomunate dalla volontà di seguire i propri sogni.

Canale5 ha acquistato il pacchetto completo della serie (255 episodi). I telespettatori la vedranno nel 2022. Dopo la fine de Il Segreto, avvenuta nella primavera 2021, Dos Vidas cercherà di riconquistare quel pubblico.