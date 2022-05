I ‘Fuori Scena’ entrano in teatro e ritorna la pace con ‘Roma…ce semo’

I FUORI SCENA ENTRANO IN TEATRO E RITORNA LA PACE

Lo spettacolo di Veronica Meddi

andrà in scena a Roma sabato 28 maggio e domenica 5 giugno a Casal Bertone

ROMA – Sarà in scena presso la Sala parrocchiale di Santa Maria Consolatrice (nella zona urbanistica romana di Casal Bertone, ingresso da Piazza Santa Maria Consolatrice) sabato 28 maggio alle ore 20:30 (in occasione della festa patronale di Santa Maria Consolatrice) e domenica 5 giugno 2022 alle ore 18:30 “ROMA…CE SEMO” di Veronica Meddi che firma anche la regia dello spettacolo.

Protagonisti sono gli attori della Compagnia I Fuori Scena nata per gioco nel 2018: Marzia Canacari, Pina Burelli, Sara Toso, Patrizia Barbieri, Alessia Meddi, Giuliano Lattanzi, Gianluca Canetti, Federico Galassi, Fabio Florio, Don Luigi Lani, Alessio Florio, Emanuele Chialastri, Alessandro Smeraldi, Michele Brancatelli, Eleonora Lattanzi.

È questo un progetto nato in tempo di pre-pandemia, eh, già, perché la vita è segnata sempre da un prima e un dopo. Dunque, dalle risate goliardiche e la voglia di stare insieme allo stop forzato il colpo di scena è stato davvero tanto scioccante. E a questo colpo di scena ci ha pensato un deus ex machina a tutti noi sconosciuto.

“ROMA…CE SEMO” nasce come grido per far presente che, nonostante tutto, ognuno degli elementi della compagnia c’era e c’è. E “chi c’ha Roma dentro er core” (canta Mannarino) non può far altro che sentirsi romano. Svogliato come un Rugantino, diffidente come una Anna Magnani, geniale come Gigi Proietti e attuale come Trilussa. Qualunque sia il colore della pelle o qualunque siano le radici culturali di provenienza, “c’è sempre un Dio che in cielo piagne se lo chiami papà”. È questo un viaggio che s’annuncia con il rumore del traffico, perché “Roma, sta città ce n’ha de cose da raccontà” (dice Rosetta a Rugantino). Allora c’è un vecchietto che vuole raccontare, a modo suo, una favola, e un figlio assassino che pagherà la sua colpa nel carcere di Regina Coeli. Se poi un romano passa da una cacio e pepe agli osomaki, allora l’harakiri è quasi certo. L’importante è non mangiarsi il marito, eh, no, quello no, dai, Annibale Ruccello capirà. Quando eravamo ragazzini era tutta un’altra storia, tutto era più semplice, il gelato era un cremino delizioso, non lo ricorda, ahimè, solo chi non lo ha mangiato! Perché ci siamo chiusi in un barattolo? (canta Renato Zero). Il mondo fuori, forse, grazie all’arte, non va completamente a rotoli.

La Compagnia I Fuori Scena, dopo due anni difficili, è pronta a regalarvi una serata incantevole. Perché? “Perché pe me ‘o spettacolo siete voi”.

Per informazioni e prenotazione obbligatoria: 338 263 2170. I biglietti sono ad offerta libera.

Tutte le attività della Sala parrocchiale Santa Maria Consolatrice del ‘Centro Culturale Benedetto XVI’ si terranno nel rispetto della normativa sociale in materia di prevenzione dal Covid19 con obbligo di indossare la mascherina FFP2.

